Le départ d’un vétéran Bungie ravive les rumeurs de crise chez Halo Studios

Halo Studios (anciennement 343 Industries) traverse-t-il une période turbulente ? Le départ de Glenn Israel, directeur artistique depuis 17 ans et vétéran de l’ère Bungie, alimente les spéculations sur des dysfonctionnements internes. Son message d’adieu, particulièrement ambigü, a immédiatement déclenché une vague d’interrogations dans la communauté.

« Dès aujourd’hui et après 17 longues années, je ne contribuerai plus officiellement à l’univers Halo », annonce Israel. Mais ce sont ses propos suivants qui inquiètent : « Je ne peux pas en dire beaucoup plus pour l’instant, mais j’essaierai de partager cette histoire complète quand il sera absolument sûr de le faire l’année prochaine. » Le développeur enchaîne avec un message troublant sur la « liberté de choix » et l’importance de ne jamais sacrifier « santé, dignité, éthique ou valeurs » pour des promesses de sécurité, richesse ou pouvoir.

Son conseil final résonne comme un avertissement : « Restez forts, collectez des preuves si nécessaire et trouvez l’endroit auquel vous appartenez. » Des termes qui ont immédiatement fait réagir la communauté sur Reddit, y voyant les signes d’un environnement de travail problématique. Le créateur de contenu Rebs Gaming affirme que Halo Studios connaît effectivement des problèmes de leadership, mais ne peut divulguer d’informations tant que ses sources ne l’y autorisent pas. Il note également que sur les 9 personnes listées dans l’équipe artistique des crédits de Halo Infinite, une seule reste en poste.

Ces révélations interviennent alors que circulent des rumeurs sur un remake de Halo Combat Evolved développé par Halo Studios et Virtuos, potentiellement multiplateforme incluant PS5. Le silence du studio Microsoft face à ces départs et rumeurs ne fait qu’alimenter les interrogations sur l’état réel du développement de la prochaine itération de cette franchise emblématique.