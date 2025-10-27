Le directeur de Final Fantasy 7 Rebirth précise sa vision pour la Partie 3

Naoki Hamaguchi, le directeur de Final Fantasy 7 Remake et Rebirth, revient sur ses déclarations concernant la structure « plus concise » du troisième volet. Face aux inquiétudes des joueurs, il tenait à apporter des précisions importantes.

« Lorsqu’on parle d’une structure plus concise, il ne s’agit pas de supprimer du contenu », explique Hamaguchi dans un entretien avec VGC. Le développeur japonais répond ainsi aux craintes soulevées après une interview précédente où il évoquait un rythme différent pour la conclusion de la trilogie.

Un malentendu à dissiper

La confusion venait d’une question sur les ajouts narratifs dans Rebirth, certains joueurs ayant estimé que l’histoire s’était « allongée » par rapport à l’original. « Personnellement, je pense que l’équilibre entre rythme et contenu dans Rebirth est exactement comme je le souhaitais », défend le directeur.

Améliorer le rythme, pas réduire le contenu

Hamaguchi insiste sur la nuance : « Pour le troisième jeu, il s’agit d’améliorer le rythme et de s’assurer que l’histoire avance suffisamment vite pour maintenir l’immersion, sans donner une impression de lenteur. »

Le directeur cherche à créer une progression qui « se sente bien », où la vitesse narrative permet de compléter l’aventure à un rythme raisonnable, tout en conservant la richesse du contenu.

L’occasion aussi de tranquilliser les fans Nintendo : la version Switch 2 ne sera pas compromise. Hamaguchi confirme que l’expérience sera identique sur toutes les plateformes.

Alors que le développement de la Partie 3 suit son cours, le message est clair : les joueurs peuvent s’attendre à une conclusion fidèle à l’esprit de la trilogie, où l’équilibre entre narration et gameplay reste la priorité absolue.