Le prochain God of War pourrait se réinventer en metroidvania 2.5D

Une rumeur secoue l’univers de God of War : la prochaine aventure de Kratos adopterait un style metroidvania 2.5D, inspiré de Prince of Persia : The Lost Crown. Le jeu pourrait être présenté ce mercredi 4 juin lors du State of Play de Sony.

Des rumeurs persistantes autour de God of War

Les spéculations sur la prochaine itération de God of War vont bon train, mais beaucoup ont été démenties. L’idée d’une collection remastérisée des aventures de Kratos n’a donné qu’une mise à jour pour les 20 ans de la saga. Pourtant, l’attente d’un nouveau chapitre est forte, et il pourrait être révélé sous peu.

Un God of War en mode metroidvania

Selon l’insider Tom Henderson, le prochain God of War serait au programme du State of Play de ce mercredi. Cet événement, annoncé par surprise, promet 40 minutes de révélations sur les jeux PS5, avec une nouvelle aventure du Dieu de la Guerre en tête d’affiche. Henderson précise sur X que ce serait un metroidvania 2.5D, dans le style de Prince of Persia : The Lost Crown (sorti début 2024), mais avec une ampleur et un budget plus modestes que God of War (2018) ou Ragnarök.

Retour aux origines grecques ?

Un autre insider, Jeff Grubb, avait évoqué en mars un retour à l’Antiquité grecque. Selon lui, ce n’est pas une remastérisation, mais un projet inédit prévu pour 2025, peut-être centré sur la jeunesse de Kratos et ses premières épopées grecques.

Si ces informations se confirment, ce God of War en 2.5D serait un titre secondaire, idéal pour faire patienter les fans avant une suite majeure. Il comblerait aussi l’attente autour de la série en prise de vues réelles en préparation chez Amazon Prime Video.

Le voile sera levé ce mercredi 4 juin lors du State of Play.