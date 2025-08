Le récap du Nintendo Direct avec trois jeux Square Enix !

Nintendo a dévoilé ce jeudi 31 juillet un Partner Showcase consacré aux jeux de développeurs tiers. L’événement a présenté un calendrier de sorties chargé pour Nintendo Switch et Switch 2, s’étalant de l’automne 2025 à 2026.

Titres phares

Octopath Traveler 0 (Square Enix) explorera les origines du monde d’Orsterra à travers le récit fondateur d’Orsa, la Mère de la Création. Conservant le système de combat au tour par tour et l’esthétique HD-2D, le jeu sortira le 4 décembre 2025 sur les deux plateformes.

Dragon Ball Sparking! ZERO (Bandai Namco) arrivera sur Switch et Switch 2 le 14 novembre 2025. Cette version inclura l’intégralité des 180 personnages et modes déjà disponibles sur autres plateformes.

Cronos: The New Dawn (Bloober Team) a confirmé sa sortie cross-plateformes pour le 5 septembre 2025. Ce survival-horror exploitera les capacités techniques de Switch 2 avec un système d’inventaire complexe et des mécaniques de fusion d’ennemis.

Remakes et suites attendus

Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau (Koei Tecmo) présentera des événements antérieurs à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Sortie exclusive Switch 2 prévue pour l’hiver 2025.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (Square Enix) proposera un remaster modernisé avec nouvelles quêtes et interface retravaillée. Disponible le 30 septembre 2025.

Pac-Man World 2 Re-PAC (Bandai Namco) modernisera le classique de 2002 avec un mode coopératif local. Lancement le 26 septembre 2025.

Annonces sportives et multijoueur

EA Sports FC 26 et Madden NFL 26 arriveront respectivement le 26 septembre et le 14 août 2025. Les deux titres proposeront des fonctionnalités next-gen sur Switch 2.

Plants vs Zombies: Replanted (EA) intégrera un mode coop local/online dès sa sortie le 23 octobre 2025.

Apex Legends déploiera sa version native Switch 2 dès le 5 août, synchronisée avec la saison Showdown.

Autres révélations notables

Persona 3 Reload (Atlus) : Port Switch 2 confirmé pour le 23 octobre 2025.

Yakuza Kiwami 2 (Sega) : Remake annoncé pour Switch 2 le 13 novembre 2025, accompagné d’une version optimisée du premier opus.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (Square Enix) : Nouveau RPG HD-2D prévu en 2026, avec une démo disponible dès aujourd’hui.

Chillin’ by the Fire (Oink Games) : Titre cozy exploitant la caméra USB-C de Switch 2, sorti en version digitale le jour même.

Ce Direct confirme l’engagement des éditeurs tiers envers l’écosystème Nintendo, avec une transition progressive vers Switch 2 tout en maintenant le support pour la console actuelle.