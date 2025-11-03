Le retour de Keanu Reeves dans Cyberpunk 2 se précise

L’avenir de Johnny Silverhand dans la suite de Cyberpunk 2077 vient de connaître un développement inattendu. Mike Pondsmith, le créateur visionnaire de l’univers Cyberpunk, a lancé un appel public des plus singuliers à Keanu Reeves lors d’un récent stream organisé par CD Projekt Red.

« J’ai vu récemment que Keanu aimerait trouver un moyen de revenir d’entre les morts pour redevenir Johnny », a confié l’auteur, avant d’ajouter avec une pointe de mystère : « J’ai des solutions, Keanu. Contacte-moi ». Une invitation directe qui enflamme déjà la communauté des fans.

Un retour qui défie la logique narrative

La perspective de voir Reeves reprendre son rôle emblématique de rockstar cybernétique soulève pourtant d’intéressants défis scénaristiques. Dans l’univers de Cyberpunk 2077, Johnny Silverhand est mort depuis des décennies, et les multiples fins du jeu original ne facilitent pas son retour canonique.

Pondsmith, connu pour son franc-parler légendaire, semble cependant avoir ses idées. Peut-être envisage-t-il une apparition sous forme d’intelligence artificielle franchissant le Blackwall, ou une autre solution narrative qui permettrait de contourner les contraintes établies.

Une relation artistique qui dépasse le simple contrat

L’enthousiasme du créateur va au-delà des simples considérations pratiques. Durant le stream, Pondsmith n’a pas caché son admiration pour l’investissement des acteurs dans son univers. « Keanu Reeves, puis Idris Elba, ces acteurs voulaient vraiment incarner ces personnages, ils se sont immergés dedans », a-t-il souligné.

Cette passion partagée semble être la clé de voûte de sa vision. Le créateur a même élargi son invitation à d’autres talents, évoquant au passage Scarlett Johansson : « Scarlett, j’ai des rôles pour toi. Tu peux tout jouer ».

Alors que CD Projekt Red garde le silence sur le développement du prochain Cyberpunk, cet échange public entre le père de l’univers et l’acteur star ouvre des perspectives fascinantes. Reste à savoir si Keanu Reeves répondra à l’appel, et comment les développeurs parviendront à réconcilier ce retour avec la cohérence narrative chère aux fans.