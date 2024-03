Le Summer Game Fest en juin

Geoff Keighley a annoncé le retour du Summer Game Fest, similaire à l’E3, pour 2024, avec une date désormais confirmée. Cette célébration annuelle de bandes-annonces, démos et révélations commencera par un spectacle en direct à Los Angeles le 7 juin.

Dans un communiqué de presse, l’équipe de relations publiques de SGF a précisé que l’événement se tiendrait le 7 juin à 17h00 ET au YouTube Theater, situé dans le Hollywood Park de Los Angeles. Les billets seront mis en vente le 7 mai sur Ticketmaster, permettant au public d’y assister. Bien que la durée et le contenu exact de la présentation restent à déterminer, nous savons qu’elle comprendra “de nouvelles annonces de jeux vidéo, des premiers aperçus et des bandes-annonces”. Keighley a également mentionné sur Twitter le 13 mars qu’il y aurait “des milliers de fans présents en personne et des millions de spectateurs en ligne”. Le 7 juin, vous pourrez suivre Summer Game Fest sur Steam, TikTok, Twitch, Twitter et YouTube.

Deux événements en un

Juste après le SGF, un autre événement, le Day of the Devs, présentera un partenariat pour “mettre en lumière la communauté des développeurs de jeux indépendants en pleine croissance”. Day of the Devs : Édition SGF mettra en avant plus d’une douzaine de jeux provenant de divers développeurs pour “célébrer la créativité, la diversité et la magie des jeux vidéo”. La diversité étant un élément important, d’autres diffusions en direct et événements auront lieu pendant le Summer Game Fest, ainsi que les SGF Play Days, un événement sur invitation permettant aux participants d’essayer en avant-première des jeux à venir du 8 au 10 juin. Restez à l’affût pour découvrir les jeux prévus pour cette année et l’année prochaine.

L’édition de l’année dernière du Summer Game Fest a été marquée par des révélations impressionnantes et des présentations approfondies de gros jeux. Nous avons pu découvrir Armored Core VI : Fires of Rubicon, l’extension de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Dragon’s Dogma 2, un tout nouveau jeu de combat Naruto, Star Wars Outlaws, et bien d’autres. Il est possible que, malgré une année 2024 qui semble plus calme que 2023 en termes de sorties, le Summer Game Fest de juin nous réserve néanmoins des jeux excitants pour la fin de l’année et le début de l’année prochaine.