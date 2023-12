Les défis du développement de Marvel’s Spider-Man 2

Marvel’s Spider-Man 2, le jeu phare d’Insomniac de cette année 2023, n’a pas connu un développement sans heurts, comme l’ont révélé le patron d’Insomniac, Ted Price, et leur Directeur créatif, Bryan Intihar, lors d’une récente apparition sur le AIAS Game Maker’s Notebook Podcast.

Lors de cet entretien, les développeurs ont levé le voile sur des aspects méconnus du processus de création du jeu, notamment les défis majeurs qu’ils ont dû surmonter. L’un des moments les plus critiques du projet a été révélé par Bryan Intihar : “Il y a eu un moment dans le projet où nous nous sommes rendus compte que la deuxième moitié du jeu était… que nous n’y arriverions pas. Nous n’allions pas atteindre les standards de qualité et les discussions ont chauffé.”

Avec un budget colossal de 315 millions de dollars, Marvel’s Spider-Man 2 se devait de surpasser son prédécesseur à tous les niveaux. Cependant, les ambitions élevées ont entraîné des frictions entre l’équipe d’Insomniac et Sony, qui partageait les mêmes attentes de qualité. Bryan Intihar a partagé son expérience émotionnelle pendant ces moments tendus : “Je n’ai pas pu cacher mes émotions pendant cette conversation.”

Les développeurs ont dû faire face à des décisions difficiles pour résoudre les conflits entre les ajouts prévus et l’essence même du jeu. Intihar a expliqué comment il a pris du recul pour réfléchir à la meilleure manière de retrouver la cohérence du jeu : “Je me suis mis en retrait pendant 5 minutes. Et je me souviens que tout le monde continuait de parler sur la visioconférence et je gribouillais des idées sur une serviette à côté de moi. Ce qu’il fallait couper pour tout reconnecter. Je faisais des listes de ce qui impactait le cœur du jeu. Pouvons-nous les reconnecter ensemble tout en gardant un effort supplémentaire requis au minimum ?”

Malgré ces obstacles, les développeurs ont réussi à retrouver le cap et à livrer un jeu qui a su répondre aux attentes des fans. Marvel’s Spider-Man 2 a su convaincre, mais le chemin pour y parvenir n’a pas été facile. Avec cette expérience, l’équipe d’Insomniac espère capitaliser sur les leçons apprises pour assurer le succès de projets futurs, notamment le très attendu Marvel’s Wolverine, actuellement en développement.