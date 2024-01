Les jeux à venir en 2024 sur la Nintendo Switch

L’année 2023 a été marquée par une série de jeux exceptionnels sur Nintendo Switch, notamment Fire Emblem Engage, Pikmin 4, Super Mario Bros. Wonder, et The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Alors que nous entrons dans une nouvelle année, 2024 s’annonce tout aussi prometteuse avec une gamme de jeux variée qui saura satisfaire les amateurs de différents genres. Nintendo et les éditeurs tiers réservent des surprises passionnantes pour les joueurs, allant des classiques remasterisés aux titres originaux et exclusifs. Découvrons ce que l’année 2024 nous réserve sur la Nintendo Switch.

Mario vs Donkey Kong

Quelques semaines plus tard, Mario reprend du service dans Mario vs Donkey Kong. Alors que Donkey Kong s’empare de la production des mini-jouets Mario, le plombier emblématique se lance dans une aventure mêlant plateforme et énigmes. Avec un mode 2 joueurs en local pour ceux qui aiment coopérer, Mario vs Donkey Kong sortira le 16 février 2024.

Prince Peach : ShowTime

Après les aventures de Mario, c’est au tour de la Princesse Peach de briller dans Princess Peach: Showtime. Alors qu’elle se rend à une représentation au Théâtre de l’Étincelle, la scène est dérobée par l’infâme Syrah et sa Grappe maléfique. Les joueurs accompagneront Peach dans une aventure d’action/aventure avec des transformations uniques à chaque costume. La première représentation commence le 22 mars 2024.

Luigi’s Mansion 2 HD

Luigi est également à l’honneur avec la réédition en HD de Luigi’s Mansion 2. Les joueurs pourront explorer la Vallée des Ombres, stopper les fantômes incontrôlables et défier le Roi Boo. Préparez-vous à frissonner au cours du troisième trimestre de 2024.

Tomb Raider I-III Remastered

Le 14 février 2024, les fans de l’aventurière emblématique Lara Croft pourront revivre ses premières expéditions avec Tomb Raider I-III Remastered. Les graphismes améliorés et les niveaux originaux feront de cette compilation un incontournable pour les nostalgiques.

Jeux indépendants exclusifs

En 2024, le studio Level-5 impose sa présence avec des jeux indépendants exclusifs sur la Nintendo Switch. Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time offre une aventure unique mêlant passé et présent, tandis que Decapolis plonge les joueurs dans un RPG sombre où ils incarnent un jeune policier enquêtant sur des crimes en open-world. Les deux titres sont prévus pour le troisième trimestre 2024.

La période du 8 mars 2024 sera également marquée par la sortie d’Unicorn Overload, un RPG tactique fantastique signé Altus, suivi par Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes le 23 avril 2024. Shantae fera son grand retour avec Shantae Advance: Risky Revolution, prévu pour 2024 sur Switch.

Star Wars Hunter et The Plucky Squire

Star Wars Hunter, prévu en 2024 sur Switch et smartphones, proposera des affrontements dynamiques entre les forces de la lumière et de l’obscurité. The Plucky Squire, un jeu original de Devolver Digital, sortira en 2024 sur toutes les plateformes, promettant une aventure unique et originale.

Un nouveau Pokemon?

Après la sortie de Pokémon Ecarlate et Violet, ainsi que de leurs DLC, Game Freak et Pokémon Company planchent déjà sur les prochaines étapes des aventures des Pokémon. Les possibilités pour la suite sont variées, allant d’un remake à une éventuelle suite de Pokémon Let’s Go, en passant par un nouvel épisode de la série Legends ou même un jeu situé dans la région d’Unys.

Cependant, suite à des problèmes techniques rencontrés dans le dernier opus, les développeurs mettent l’accent sur la qualité du prochain titre et envisagent soigneusement le calendrier de sa sortie. Les réponses à ces interrogations sont attendues lors du Pokémon Présents prévu en février, offrant ainsi aux fans un aperçu des projets futurs et des orientations que prendra la célèbre franchise Pokémon.

Jeux tiers indépendants multiplateformes

Ubisoft présente Prince of Persia: The Lost Crown, un jeu de plateforme/aventure prévu pour le 18 janvier 2024. Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy revient avec une compilation de trois jeux le 24 janvier 2024, offrant aux fans la chance de revivre les plaidoiries de l’avocat emblématique. Les amateurs de manga seront ravis avec Jujustu Kaisen Cursed Clash, prévu pour le 2 février 2024, offrant un mode histoire et un mode 2vs2.

Paper Mario: La Porte Millénaire

Après Luigi, c’est au tour de Paper Mario de faire son retour avec La Porte Millénaire. Les fans pourront redécouvrir cette aventure emblématique de la Nintendo GameCube avec des graphismes améliorés. Bien que la date de sortie exacte ne soit pas confirmée, Paper Mario: La Porte Millénaire est attendu avec impatience en 2024.

D’autres surprises à venir?

La liste présentée des jeux à venir n’est pas exhaustive, et il fort est probable que d’autres sorties soient annoncées tout au long de l’année. Les développements futurs de la franchise Pokémon, notamment des remakes potentiels, des suites ou de nouveaux épisodes, restent sujets à des annonces ultérieures.