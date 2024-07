Les jeux du PS Plus du mois de juillet ont leaké !

Le leaker billbil-kun vient de dévoiler certains des prochains jeux qui devraient rejoindre le service de Playstation Plus ce mois-ci. Réputé pour ses informations très fiables, ce dernier a notamment annoncé l’arrivée de Final Fantasy VII Crisis Core Reunion. Pour rappel, ce dernier se déroule avant les événements de Final Fantasy VII.

Le leaker ajoute que Remnant II sera également ajouté à la bibliothèque du PS Plus Extra ainsi qu’une autre liste de jeux :

Cette liste reste cependant incomplète pour le moment et connaitra l’ajout de nouveaux titres. Pour rappel, ces jeux devraient arriver sur le service à partir du 17 juillet prochain. Les fans ont sans aucun doute bien hâte !

