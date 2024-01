Les jeux les plus attendus en Janvier 2024

Le début d’une nouvelle année apporte son lot de jeux très attendus pour le mois de janvier 2024. Bien que ce mois soit généralement calme en termes de sorties, il y a une sélection de jeux hautement anticipés à venir.

Prince of Persia: The Lost Crown

Plongez dans un monde inspiré de la Perse mythologique, en proie à une malédiction corruptrice. Arborant une esthétique nouvelle et stylisée, cette passionnante aventure d’action présente un tout nouveau prince. En tant que prodige maniant l’épée, Sargon, vous combinerez un combat acrobatique avec des pouvoirs temporels extraordinaires et des capacités surhumaines pour naviguer à travers des biomes divers remplis d’ennemis corrompus par le temps et de créatures mythologiques. Il est temps d’écrire une nouvelle légende.

Date de sortie : 18 janvier sur Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S

The Last of Us Part II Remastered

Cinq ans après leur dangereux périple à travers les États-Unis post-pandémique, Ellie et Joel se sont installés à Jackson, Wyoming. Vivre au sein d’une communauté prospère de survivants leur a offert paix et stabilité, malgré la menace constante des infectés et d’autres survivants plus désespérés. Lorsqu’un événement violent perturbe cette paix, Ellie entreprend un voyage implacable pour rendre justice et trouver la clôture. Alors qu’elle traque les responsables un par un, elle est confrontée aux conséquences physiques et émotionnelles dévastatrices de ses actions.

Date de sortie : 19 janvier sur PS5

Tekken 8

Tekken, la légendaire série de jeux de combat, s’apprête à redéfinir l’expérience du jeu avec sa huitième édition. Mettant en avant des visuels de personnages entièrement repensés, les modèles détaillés et les graphismes haute fidélité repoussent les limites du matériel de nouvelle génération. Cela promet d’ajouter un poids et une atmosphère nouveaux aux combats emblématiques de Tekken. Les environnements vivants et les scènes destructibles renforcent davantage l’immersion, créant l’expérience de jeu ultime.

Date de sortie : 26 janvier sur PC, PS5 et Xbox Series X|S

Graven

Action, mystère et une chance de rédemption vous attendent dans le jeu de casse-tête à la première personne GRAVEN. Explorez un monde sombre et fantastique en tant qu’homme de foi injustement condamné. Affrontez les horreurs de l’humanité, des contrées sauvages et au-delà en utilisant l’environnement, la magie et les armes. Un prêtre fidèle de l’ordre Orthogonal, exilé à mort pour un crime commis en défense d’autrui, vous revient à la vie sur une petite embarcation, à la dérive dans un marais. Un étranger vous transporte sur un sol ferme et vous confie des instructions vagues, ainsi qu’un bâton et un livre mystérieux. Avancez, pieux prêtre, soulagez la souffrance, dévoilez les tromperies et détruisez les perversions eldritch qui menacent la réalité elle-même.

Date de sortie : 23 janvier sur Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy

Sorti pour la première fois en 2001, la série Ace Attorney a donné naissance au genre des jeux d’aventure judiciaire. Phoenix Wright passe le flambeau à Apollo Justice dans cette collection de trois jeux, retraçant la croissance d’Apollo en tant qu’avocat alors qu’il navigue dans l’Ère sombre de la loi. Des graphismes HD magnifiques et des bonus spéciaux en font la version définitive à jouer !

Date de sortie : 25 janvier sur Nintendo Switch, PC, PS4 et Xbox One

Palworld

Palworld est un jeu où vous pouvez vivre une vie paisible avec des créatures mystérieuses appelées “Pals” ou vous lancer dans des batailles à la vie à la mort contre des braconniers. Vous pouvez faire combattre, se reproduire, aider à l’agriculture, ou travailler dans des usines avec vos Pals. Vous pouvez également les vendre, voire les abattre pour les manger ! Cependant, cela est interdit par la loi.

Date de sortie : Janvier 2024 sur PC (Accès Anticipé)

BlazBlue: Entropy Effect

BlazBlue: Entropy Effect est un nouveau jeu faisant partie de la célèbre série BlazBlue. Il s’agit d’un jeu d’action rogue-lite développé et édité par 91Act avec l’autorisation d’Arc System Works, un célèbre développeur et éditeur japonais de jeux d’action. La version Early Access du jeu est sortie sur Steam le 16 août 2023, et elle a été mise à jour fréquemment, ajoutant deux nouveaux personnages en septembre et novembre. Le jeu a reçu une note “Overwhelmingly Positive” au cours du dernier mois. La version complète du jeu est prévue pour le 31 janvier 2024.

Date de sortie : 31 janvier sur PC

Momodora: Moonlit Farewell

Momodora: Moonlit Farewell est le dernier opus de la série Momodora et se déroule cinq ans après les événements de Momodora III. Rejoignez Momo, la grande prêtresse du village de Koho, alors qu’elle se lance dans une mission divine pour sauver son peuple de la destruction imminente aux mains des hordes démoniaques invoquées par un sonneur de cloche malveillant.

Date de sortie : 11 janvier 2024 sur PC