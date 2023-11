Les jeux PS Plus de novembre 2023 ont été dévoilés

Les abonnés PlayStation Plus ont de quoi se réjouir ce mois-ci, car les jeux gratuits pour novembre 2023 ont été officiellement annoncés. Il semble que Sony ait décidé de gâter sa communauté en proposant trois titres issus de licences très appréciées. Du 7 novembre au 5 décembre, les membres du service auront l’opportunité de télécharger et de jouer à ces jeux sans coût supplémentaire. Voici la sélection pour ce mois :

Mafia II: Definitive Edition | PS4

Mafia II: Definitive Edition est un incontournable pour les fans de jeux d’action-aventure. Ce titre plonge les joueurs dans le monde sombre et brutal de la pègre des années 1940 et 1950. Vous incarnez Vito Scaletta, un soldat de l’armée américaine de retour de la Seconde Guerre mondiale, qui plonge rapidement dans le monde du crime organisé pour aider sa famille. Le jeu propose une histoire riche, des personnages mémorables, une reconstitution historique impressionnante et des séquences d’action palpitantes. Cette édition définitive inclut des graphismes améliorés, offrant une expérience visuelle encore plus immersive.

Dragon Ball: The Breakers | PS4

Les fans de Dragon Ball seront ravis de découvrir Dragon Ball: The Breakers au sein de la sélection PS Plus de novembre. Ce jeu vous permet d’incarner un personnage de l’univers Dragon Ball, que ce soit un combattant de la Z-Team ou un méchant de l’armée de Freezer. L’originalité de ce titre réside dans le fait que, en plus des combats épiques, il propose un mode multijoueur asymétrique où un joueur incarne un traître, dont le but est de saper les efforts des autres. L’action intense et les mouvements spéciaux spectaculaires sont la marque de fabrique de Dragon Ball, et The Breakers ne fait pas exception.

Aliens Fireteam Elite | PS4, PS5

Aliens Fireteam Elite est un jeu de tir coopératif qui plonge les joueurs dans l’univers terrifiant d’Alien, la célèbre franchise de science-fiction. Vous faites partie d’une équipe de marines de l’espace envoyée pour affronter des hordes d’extraterrestres xenomorphes. Le jeu offre une expérience palpitante en coopération à trois joueurs, où vous devrez vous coordonner pour survivre à des vagues d’ennemis toujours plus dangereux. Que vous jouiez sur PS4 ou PS5, Aliens Fireteam Elite promet une aventure angoissante, des armes dévastatrices et un gameplay immersif.

En résumé, le mois de novembre 2023 s’annonce prometteur pour les abonnés PlayStation Plus, avec trois titres de qualité issus de franchises populaires. Que vous soyez fan de gangsters des années 1940, de combats épiques dans l’univers Dragon Ball, ou que vous préfériez affronter des aliens terrifiants en coopération, il y en a pour tous les goûts. N’oubliez pas de télécharger ces jeux dès qu’ils seront disponibles, car ils ne resteront gratuits que pendant un mois. Profitez de cette opportunité pour enrichir votre bibliothèque de jeux.