Les jeux PS2 sur PS5 font pâle figure

Depuis l’avènement de l’abonnement PlayStation Plus Premium, les joueurs peuvent désormais jouer à des classiques de la PlayStation 2 sur la PS5. Cependant, ces jeux présentent de nombreux problèmes, notamment concernant les options de dimensionnement et l’affichage sur la génération actuelle. Des problèmes techniques qui déçoivent ainsi les joueurs selon une analyse technique récente de Digital Foundry.

Par exemple, dans Tomb Raider : Anniversary, quatre options sont disponibles : l’image par défaut, le mode moderne qui, selon l’analyse, masque les bandes noires, le mode classique qui ajoute un filtre CRT non convaincant, et un autre mode qui applique des couleurs modernes avec un filtre CRT également peu réaliste.

Les rapports affirmant que la résolution n’a pas changé par rapport à la PS2 originale sont infondés, bien qu’il soit facile de le croire compte tenu de la qualité d’image floue. L’analyse mentionne qu’avec des outils de mise à niveau tiers comme le RetroTink 4K, le jeu pourrait paraître meilleur même sur les appareils d’origine. Il est donc triste de voir à quel point le résultat est médiocre sur la PS5.

Des améliorations nécessaires pour ces classiques de la PS2

Des jeux PSP ont également été testés sur PS5, tels que Daxter et Lego Star Wars 2 : The Original Trilogy, et les analystes ont constaté des irrégularités dans les images par seconde.

Ceci ne signifie pas que ces versions n’ont aucune valeur loin de là, mais elles mériteraient des améliorations significatives au niveau des contrôles et des options qui auraient dû être incluses. Le problème est que la mise en œuvre de ces idées est souvent décevante, voire nuisible au plaisir de jouer.

En fin de compte, les efforts de Sony sont jugés modestes, surtout avec l’avancement actuel des technologies et les mécanismes disponibles pour améliorer les jeux, même légèrement, pour qu’ils fonctionnent correctement sur la PS5. Malgré cette analyse technique, les fans apprécient les ajouts classiques à la plateforme.