Les studios satisfaits de la Nintendo Switch 2

Alors que la sortie de la Nintendo Switch 2 se rapproche les témoignages de studios s’accumulent pour vanter les atouts techniques de la console. Dennis Shirk, producteur exécutif de Civilization chez Firaxis Games, ne cache pas son enthousiasme. Dans un entretien à GameFile, il décrit une collaboration fluide avec Nintendo, soulignant la qualité du kit de développement et l’accompagnement « fantastique » de l’éditeur japonais. « Ils savaient qu’ils voulaient Civilization sur cette plateforme. C’est une vitrine parfaite pour le gameplay au stylet, qui séduit aussi les joueurs PC grâce au cross-play », explique-t-il.

Shirk va plus loin en comparant la Switch 2 à un PC de milieu de gamme, capable de gérer sans sourciller la complexité d’un Civilization VII. « Nous avons réussi à conserver l’essence visuelle et stratégique de la série, avec des performances stables », précise-t-il. Un exploit pour une console hybride, qui pourrait attirer une audience habituée aux ordinateurs.

Hogwarts Legacy : fini les temps de chargement, place à la magie fluide

Du côté d’Avalanche Software, l’équipe derrière Hogwarts Legacy partage cet optimisme. La Switch 2 a permis de supprimer les temps de chargement entre les zones, un point noir de la version Switch originale. Les développeurs évoquent aussi des améliorations majeures : éclairage redynamisé, textures enrichies, netteté de l’image optimisée… , confie un membre de l’équipe sous anonymat.

Ces retours soulignent une stratégie clé de Nintendo : convaincre les studios de porter leurs titres sur Switch 2 grâce au cross-play et à une puissance inédite. Un pari risqué, mais crucial pour élargir son public. « Avec des jeux comme Civilization ou Hogwarts Legacy, la Switch 2 n’est plus une console pour exclusifs Nintendo. C’est une plateforme universelle », analyse Clara Martin, rédactrice en chef d’un média spécialisé.

Un lancement sous de bons auspices

Alors que les précommandes s’arrachent au Royaume-Uni, ces témoignages rassurent sur les capacités techniques de la Switch 2. Reste à voir si cette vitrine séduira assez pour concurrencer Sony et Microsoft… ou si elle restera un ovni dans le paysage gaming. Une chose est sûre : Nintendo a mis les petits plats dans les grands pour ses développeurs. Et ça se sent.