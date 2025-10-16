L’interprète de Hinako dans Silent Hill f a frôlé la folie pendant le tournage

Konatsu Kato, l’actrice qui prête sa voix et ses mouvements à l’héroïne Hinako Shimizu dans le nouveau Silent Hill f, a vécu une expérience aussi intense que troublante. Lors des séances de capture, la frontière entre son personnage et sa propre identité se serait parfois estompée, au point de la plonger dans une détresse profonde.

Une immersion psychologique déchirante

« Plus la narration se diversifiait, plus je me perdais », confie-t-elle dans les colonnes de Famitsu. « Je me souviens de jours entiers où je pleurais sans raison apparente, où je sentais littéralement ma raison m’échapper ». Le scénario sombre de ryukiji07, explorant le harcèlement scolaire et les traumatismes, aurait profondément marqué la comédienne.

Quand la fiction dépasse la réalité

Certaines scènes particulièrement éprouvantes l’auraient amenée à une confusion troublante : « J’étais Hinako, mais en même temps une autre Hinako… Je ne savais plus qui j’étais vraiment ». Cette fusion avec son personnage témoigne de l’intensité du jeu, qui s’est pourtant révélé être un succès commercial avec plus d’un million de copies vendues en 24 heures.

Si le jeu est désormais disponible sur PS5, Xbox et PC, l’ombre de cette performance déchirante plane sur l’œuvre. Un paradoxe poignant : c’est parfois dans la souffrance artistique que naissent les plus grandes interprétations.