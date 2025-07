Lost Soul Aside dévoile son système de combat dans une vidéo

Alors que l’été 2025 s’annonce chargé en sorties vidéoludiques, un titre particulièrement attendu pointe à l’horizon. Développé par le studio chinois Ultizero Games, Lost Soul Aside vient d’offrir un aperçu substantiel de ses mécaniques de jeu à travers une séquence de combat inédite.

Publiée par la communauté chinoise A9VG,l’une des plus influentes du pays, cette vidéo brute de plus de sept minutes tranche avec les trailers officiels. On y découvre le rythme effréné des affrontements, la gestion des armes et la fluidité des déplacements du protagoniste. Une démonstration cruciale à un mois du lancement prévu le 29 août 2025 sur PC, PS5 et Steam Deck.

L’héritage revendiqué du projet saute aux yeux : le titre puise ouvertement son inspiration chez les maîtres du genre comme Final Fantasy XV et Devil May Cry. Le joueur incarnera un guerrier engagé dans une quête personnelle et planétaire: sauver sa sœur et l’humanité face à des envahisseurs dimensionnels.

Un combat chorégraphié au cœur de l’expérience

La séquence confirme l’ambition d’Ultizero Games : proposer un système technique exigeant où chaque arme impose son tempo. Les enchaînements spectaculaires alternent attaques légères et lourdes, tandis que les esquives et ajustements de posture deviennent vitaux contre des boss titanesques.

« Enchaînez attaques et combos spectaculaires », précise le studio, insistant sur l’importance stratégique des attributs uniques de chaque arme. Au-delà des combats frénétiques, le jeu intégrerait également des phases de résolution d’énigmes et de progression des compétences.

Un lancement dans un contexte concurrentiel

L’arrivée de Lost Soul Aside interviendra après une pluie de sorties estivales et le succès de la Switch 2. Le titre avait déjà fait parler de lui en avril via un report de sortie et des précisions sur ses spécifications PC, évoquant au passage des optimisations potentielles sur PS5 Pro.

Ce nouveau visionnage, loin des effets de manche promotionnels, pourrait s’avérer déterminant pour les joueurs encore hésitants. À un mois du jour J, Ultizero Games lève le voile sur l’ADN gameplay de son ambitieux projet soit une démonstration aussi risquée que nécessaire.