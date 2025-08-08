Mafia: The Old Country : le patch jour zéro répare deux failles majeures à peine sorti

À peine débarqué, Mafia: The Old Country reçoit déjà un correctif. Hangar 13 et 2K Games ont déployé en urgence un patch jour zéro qui tacle de front les deux critiques techniques les plus virulentes du jeu. Une course contre la montre alors que les joueurs s’engouffrent dans les rues de la Sicile des années 1900 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

L’IA et les FPS en ligne de mire

La mise à jour règle deux griefs explosifs. D’abord, l’intelligence artificielle défaillante qui transformait parfois les ennemis en pantins désorientés durant les phases de combat ou d’infiltration. Ensuite, le verrouillage scandaleux des cinématiques à 30 FPS sur PC, un caprice inacceptable pour les possesseurs de cartes graphiques dernier cri. Florian Le Bihan, lead designer, justifie ces corrections : « L’immersion narrative prime. Ces défauts béants sapait notre vision. »

PS5 Pro et PC en première ligne

Les joueurs équipés d’une PS5 Pro profitent d’un traitement VIP : résolution dynamique augmentée, compatibilité avec le VRR et les écrans 120 Hz, et fluidité accrue dans les séquences narratives. À l’inverse, les versions Xbox Series X|S et PS5 standard restent en retrait. Côté PC, une révolution : un menu permet désormais de libérer les FPS des cinématiques (30, 60 ou illimité), tout en stabilisant les environnements.

Le HUD contextuel, bijou d’immersion

La pépite de ce patch ? Un système de HUD dynamique qui escamote l’interface pour plonger le joueur dans une ambiance cinématographique brute. Les éléments réapparaissent d’un simple appui sur la touche « Ping ». « Réservé aux mafiosi aguerris ou aux secondes parties », précise le studio, conscient que ce minimalisme exige une parfaite maîtrise des mécaniques.

Autre surprise : les costumes téléchargeables s’invitent désormais dans la campagne principale. Mais Hangar 13 lance un avertissement : « Certaines scènes clés peuvent souffrir d’incohérences visuelles ou narratives avec ces tenues. » Un prix à payer pour la personnalisation. La mise à jour peaufine aussi les traductions, resynchronise les doublages sur toutes les langues, et gèle plusieurs plantages récurrents. Une opération de sauvetage technique qui transforme l’essai du lancement.