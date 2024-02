Mario vs. Donkey Kong: Une démo est disponible !

À l’approche de la sortie tant attendue du jeu, Nintendo propose aux joueurs une avant-première excitante de “Mario vs. Donkey Kong” à travers une démo jouable disponible dès maintenant sur l’eShop. Le jeu complet sera officiellement lancé le 16 février au prix de 50 euros, promettant une expérience nostalgique avec des améliorations visuelles sur la Nintendo Switch.

La démo offre un aperçu alléchant en permettant aux joueurs de plonger dans les quatre premiers niveaux du monde initial de ce titre classique, initialement sorti sur Game Boy Advance il y a deux décennies. “Mario vs. Donkey Kong” mêle habilement plateformes et réflexion, demandant aux joueurs de naviguer à travers des tableaux complexes pour sauver les mini-Mario capturés par l’emblématique Donkey Kong, le premier adversaire historique de Mario.

Cette nouvelle version propose également un mode coopératif pour deux joueurs, avec Toad se joignant à Mario pour affronter ensemble le redoutable singe. La coopération devient la clé de la victoire, ajoutant une dimension sociale au gameplay bien-aimé de la série.

La démo offre non seulement un avant-goût des graphismes améliorés du jeu mais permet également aux joueurs de découvrir deux styles de jeu distincts. Le style Classique maintient le niveau de difficulté du jeu original sur Game Boy Advance, offrant un défi nostalgique pour les fans de longue date. D’un autre côté, le style Détendu supprime la limite de temps, permettant aux joueurs de progresser à leur rythme et de recommencer à partir de points de contrôle, ajoutant une option plus décontractée pour les joueurs occasionnels.

Le retour de “Mario vs. Donkey Kong” sur la Nintendo Switch promet de ravir les fans de la franchise avec ses éléments classiques revisités et ses nouvelles fonctionnalités excitantes. Avec des améliorations visuelles, un mode coopératif inédit, et la possibilité de choisir entre deux styles de jeu différents, le jeu semble être prêt à conquérir les joueurs de tous niveaux d’expérience.

En attendant la sortie officielle le 16 février, la démo jouable sur l’eShop offre un avant-goût captivant de ce qui attend les joueurs dans cet épisode revisité d’une série emblématique. Que vous soyez un vétéran de la franchise ou un nouveau joueur, “Mario vs. Donkey Kong” promet une aventure divertissante qui fusionne le passé et le présent du monde vidéoludique. Zen et détendu, le jeu offre une expérience incontournable pour les amateurs de jeux de plateforme et de réflexion.