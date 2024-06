Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: De nouveaux détails croustillants !

Konami a dévoilé aujourd’hui une nouvelle vidéo de son grand remake Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Une réédition avec les touches de la nouvelle génération. Ce remake promet de ramener de nombreux éléments de l’original, tout en incorporant des améliorations modernes qui préservent son allure légendaire et sa qualité visuelle exceptionnelle.

Le système cinématographique, bien connu des joueurs de l’original, fera son retour avec des détails visuels impressionnants. Vous pourrez observer comment les vêtements de Snake se dégradent à cause des combats et des infiltrations dans les forêts et les épines, ainsi que les marques de blessures sur son corps ensanglanté.

De plus, le système de camouflage, basé sur le choix de tenues adaptées à l’environnement pour rester furtif, bénéficiera également d’améliorations visuelles tout en conservant son concept original. Les vêtements se saliront avec la boue et l’eau lorsque Snake se déplacera dans les marécages.

En cas de tirs, des marques apparaîtront sur ses vêtements ainsi que des égratignures sur son corps, ajoutant un réalisme saisissant à ces détails. Un autre aspect réaliste est que les blessures graves soignées par Snake laisseront des cicatrices qui resteront visibles jusqu’à la fin du jeu.

Enfin, vous pourrez jouer à Metal Gear Solid Delta: Snake Eater avec quatre filtres visuels différents. Le filtre Legacy donnera l’apparence de l’original avec une dominance de lumière jaune, tandis que le filtre Normal offrira un réalisme visuel des forêts et des éclairages. Deux autres filtres seront également disponibles, comme illustré dans les images ci-dessous.

Si tous ces détails sont bien évidemment forts intéressants, la date de sortie n’a pas encore été annoncée.

Rappelons que Snake Eater sera disponible uniquement sur PlayStation 5, Xbox Series, et PC.