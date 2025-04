Metaphor ReFantazio: L’engouement des joueurs « PC » ont surpris le studio

Le studio japonais Atlus enregistre un succès historique avec Metaphor: ReFantazio, son dernier RPG tactique, qui s’est écoulé à plus d’un million d’exemplaires en 24 heures. Une performance largement dopée par les ventes sur PC, une plateforme où le jeu a surpassé toutes les attentes du développeur.

Le PC, un public inattendu

Dans un entretien accordé au site 4Gamer, Katsuhiro Hashino, directeur et producteur créatif du titre, a salué l’engouement des joueurs PC, qui ont représenté une part significative des ventes. « C’est une excellente surprise. Nous ne pensions pas que le PC aurait un tel impact », a-t-il reconnu.

Pour Atlus, habitué à cibler les consoles (notamment PlayStation), ce résultat marque un tournant. Metaphor: ReFantazio est en effet le premier jeu du studio à sortir simultanément dans le monde entier, y compris sur Steam. Une décision risquée, mais payante, selon Hashino : « Le lancement mondial synchronisé a accru la visibilité du jeu et renforcé son élan médiatique. »

Un pari logistique réussi

Développer une sortie simultanée sur PC et consoles a demandé des efforts supplémentaires à l’équipe, notamment pour optimiser les versions et coordonner les partenariats. Un défi relevé, puisque le jeu est salué pour sa stabilité technique et son adaptation aux différentes plateformes.

Si Atlus n’a pas dévoilé le détail des ventes par support, le studio confirme que le PC a joué un rôle clé dans ce démarrage record. Une tendation qui pourrait influencer ses futures productions, à l’image des franchises Persona ou Shin Megami Tensei.

Une reconnaissance internationale

Avec Metaphor: ReFantazio, Atlus explore un univers fantasy original, tout en conservant les mécaniques de combat stratégique qui ont fait sa réputation. Le titre séduit autant les fans historiques que les nouveaux joueurs, attirés par un scénario ambitieux et un visuel stylisé.

« Permettre aux joueurs de découvrir le jeu dans leur environnement préféré était essentiel », insiste Hashino. Un credo qui semble avoir porté ses fruits, alors que le RPG se classe parmi les jeux les plus vendus sur Steam depuis sa sortie.

Metaphor: ReFantazio est disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Atlus, désormais confiant dans sa stratégie multicommunautés, pourrait rééditer l’expérience avec ses prochaines licences.