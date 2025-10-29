Microsoft prépare une révolution : la future Xbox sera plus proche d’un PC

Satya Nadella, le PDG de Microsoft, a levé un coin du voile sur l’avenir de Xbox lors d’une récente prise de parole. Et ses propos devraient faire parler dans l’industrie du jeu vidéo.

« Nous voulons innover au niveau du système, aussi bien sur console que sur PC », a déclaré le dirigeant. Plus surprenant encore, il remet en cause la frontière traditionnelle entre ces deux mondes : « C’est amusant de constater que l’on considère souvent console et PC comme deux choses distinctes. »

Une philosophie qui change la donne

Nadella révèle même la genèse de cette réflexion : « Nous avons créé la console car nous souhaitions concevoir un PC plus performant, capable d’offrir d’excellentes performances de jeu. » Une approche qui explique la direction prise pour la prochaine génération de matériel.

Le PDG ne cache pas son ambition : « Je souhaite remettre en question certaines idées reçues. » Tout en reconnaissant les atouts uniques de la console traditionnelle : « ses performances sont inégalées » et promet une innovation majeure pour le futur.

Ce qui attend les joueurs

« J’attends donc avec impatience la prochaine console, le prochain PC de jeu », lance Nadella, laissant entendre que la frontière entre ces deux univers pourrait bien s’estomper.

Cette annonce s’inscrit dans la stratégie plus large dévoilée récemment, où Microsoft compare sa vision pour Xbox à celle d’Office : être présent sur toutes les plateformes. La future Xbox pourrait ainsi incarner cette philosophie en devenant véritablement l’hybride dont rêvent certains joueurs.

Reste à voir comment cette vision se concrétisera dans le matériel. Une chose est sûre : Microsoft semble déterminé à bousculer les conventions établies depuis des décennies dans le monde du jeu vidéo.