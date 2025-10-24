Microsoft serre la vis : Xbox doit maintenant dégager 30 % de marge bénéficiaire

Le rideau se lève sur les coulisses agitées de chez Xbox. Un récent rapport de Bloomberg révèle que Microsoft demande à sa division jeux vidéo d’atteindre une marge bénéficiaire de 30%. Un chiffre qui fait sourciller dans l’industrie, où la moyenne tourne plutôt autour de 17-22%.

Des coupes sombres dans les studios

Pour y parvenir, la direction n’y va pas par quatre chemins. Plusieurs projets ambitieux qui mijotaient depuis plus de sept ans ont été purement et simplement annulés. Everwild, Perfect Dark, Project Blackbird : autant de jeux très attendus qui ne verront finalement jamais le jour.

Ces annulations ont entraîné leur lot de licenciements, plongeant certains studios dans l’incertitude. Une stratégie brutale qui remonte à l’automne 2023, quand les financiers de Microsoft ont pris les rênes de la division.

La fin des exclusivités

Le changement le plus visible pour les joueurs ? La fin de l’exclusivité Xbox. Microsoft publie désormais ses jeux sur les consoles concurrentes, Nintendo et PlayStation. Preuve que la stratégie paie : Indiana Jones et le Cercle Ancien a mieux marché sur PS5 que sur les autres plateformes.

Exit les projets créatifs risqués, place aux jeux peu coûteux ou à fort potentiel financier. Cette nouvelle donne intervient après les rachats massifs de ZeniMax et Activision Blizzard, qui ont considérablement alourdi la pression sur Xbox.

Les premiers résultats sont là : +34% de bénéfices d’exploitation au dernier trimestre. Mais à quel prix ? La question se pose aujourd’hui sur l’avenir créatif de la marque, tiraillée entre rentabilité et innovation.