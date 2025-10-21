MindsEye : entre accusations de sabotage et chaos interne

Le lancement raté de MindsEye continue de faire des vagues. Alors que le jeu sorti en juin dernier cumule les déceptions, son directeur Leslie Benzies, ancien producteur de la série GTA, accuse carrément des « saboteurs » au sein de son équipe. Mais les développeurs du studio Build a Rocket Boy racontent une histoire bien différente.

Une accusation qui tombe mal

« Je trouve révoltant que quelqu’un puisse s’asseoir parmi nous et continuer à travailler ici en sabordant le projet », aurait déclaré Benzies lors d’une réunion en juillet, selon un rapport de la BBC. Le directeur maintient que l’échec du jeu est dû à des « facteurs externes et internes », pointant du doigt certains employés qui auraient volontairement fait échouer le projet.

L’autre version de l’histoire

Mais dans les couloirs du studio, on raconte une tout autre histoire. Les développeurs estiment que le problème vient avant tout de l’absence de vision claire de la part de leur directeur. « Leslie n’a jamais su quel jeu il voulait créer. Il n’y avait pas de direction cohérente », confie Jamie, un ancien développeur licencié après la sortie.

Une ancienne employée va plus loin : « Beaucoup de points que nous soulevions énergiquement étaient ignorés. On se moquait même de nos suggestions en réunion. »

Le poids du crunch

Le rapport révèle aussi que le projet a été marqué par le crunch, ces périodes de travail intensif, dans les mois précédant le lancement. Une pratique qui expliquerait pourquoi MindsEye est sorti avec autant de problèmes techniques.

Alors que Benzies mène sa chasse aux saboteurs, c’est toute la culture du studio qui est remise en question. Entre les accusations et les témoignages accablants, l’affaire MindsEye révèle les profondes tensions qui peuvent miner le développement des jeux ambitieux.