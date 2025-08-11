Naughty Dog prépare-t-il un nouveau trailer d’Intergalactic ?

Une offre d’emploi pourrait bien trahir les intentions du studio californien. Naughty Dog recrute activement un artiste spécialisé dans la capture de gameplay, alimentant les spéculations sur l’arrivée prochaine d’un nouveau trailer d’Intergalactic: The Heretic Prophet.

Les indices s’accumulent

Dévoilé en décembre dernier aux Game Awards 2024, le projet science-fiction de Naughty Dog n’a donné de ses nouvelles que par bribes. L’industrie s’impatiente déjà, réclamant des actualités sur cette nouvelle aventure spatiale avec Tati Gabrielle dans le rôle de Jordan A. Mun.

L’annonce d’embauche, relayée par le compte Naughty Dog Jobs, recherche un professionnel capable de créer « des vidéos et images fixes destinées aux campagnes grand public ». Le poste inclut également l’enregistrement de cinématiques et de séquences de Jeu pour mettre en valeur les éléments clés du titre.

Bien que l’offre ne mentionne pas explicitement Intergalactic, elle précise que le studio travaille « actuellement » sur ce projet. Plus révélateur encore : Naughty Dog a utilisé une image du jeu pour illustrer l’annonce, un détail qui n’a pas échappé aux observateurs.

Cette démarche rappelle les méthodes habituelles des studios PlayStation, réputés pour leur discrétion. Insomniac Games procède de même avec Marvel’s Wolverine, gardant le silence tout en préparant ses communications.

Gamescom ou Game Awards en ligne de mire

Les fans tablent sur une présentation lors de la Gamescom Opening Night Live 2025 ou, plus symboliquement, aux Game Awards 2025 pour boucler la boucle. Naughty Dog jongle actuellement entre Intergalactic et une seconde IP non annoncée, ce qui pourrait expliquer cette stratégie de communication mesurée.

Le recrutement d’un spécialiste en capture de gameplay suggère que le studio prépare du contenu promotionnel substantiel. Reste à savoir si cette mobilisation débouchera rapidement sur du concret pour les joueurs impatients.