Naughty Dog prépare un second jeu en secret

Alors que The Last of Us s’éloigne de ses racines en série TV, Neil Druckmann, directeur créatif de Naughty Dog, lève le voile sur un second projet mystérieux en développement au studio. Outre Intergalactic: The Heretic Prophet, un autre titre se cache dans les cartons… et Druckmann y endosse un rôle inédit.

Druckmann : producteur et mentor, pas directeur

Lors du podcast Press X to Continue (relayé par @Zuby_Tech), le créateur de The Last of Us a révélé : « Nous avons un autre jeu en cours chez Naughty Dog, où j’agis en tant que producteur. Mon rôle ? Observer le travail de l’équipe, partager mes impressions… Je suis un peu leur mentor exécutif. » Un changement radical après avoir dirigé des mastodontes comme The Last of Us Part II ou Uncharted 4. « C’est une expérience rafraîchissante. Moins épuisant que la direction, mais tout aussi stimulant », confie-t-il, sans dévoiler le titre concerné.

Projets annulés et rebondissements

Selon des fuites récentes, Naughty Dog aurait eu trois projets solo en parallèle. Le premier, Intergalactic, reste la priorité absolue. Le second, dirigé par Vinit Agarwal (ex-responsable du multijoueur de TLOU), a été annulé après un an de développement. Le troisième, évoqué par Druckmann, serait désormais piloté par Shaun Escayg – réalisateur d’Uncharted: The Lost Legacy. Ce projet, en gestation depuis trois ans, serait le survivant de cette valse de productions. Et non, il ne s’agirait pas de The Last of Us Part III : Druckmann a déjà précisé qu’il ne dirigera « une suite que si l’idée est parfaite ».

Jeux Solo avant tout

Malgré l’échec du multijoueur The Last of Us, Naughty Dog réaffirme son amour des expériences solo. Intergalactic – thriller SF mêlant religion et chasse aux primes – en est la preuve, tout comme ce nouveau projet gardé sous clé. Quant à une potentielle sortie sur Nintendo Switch 2 ? Aucun indice… mais Sony, habitué aux exclusivités temporaires, pourrait surprendre.

Avec Druckmann en mode « sage de l’industrie » et Escayg aux commandes, Naughty Dog mise sur la relève. Reste à savoir si ce titre secret osera, comme Intergalactic, bousculer les codes du studio. Une chose est sûre : l’ère des blockbusters ultra-polissés n’a pas étouffé leur audace.