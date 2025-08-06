Nintendo annonce un Indie World : les espoirs de Hollow Knight: Silksong rallumés

Nintendo a officialisé une nouvelle présentation Indie World ce jeudi 7 août à 09h (heure de l’Est). D’une durée d’environ 15 minutes, l’événement promet de dévoiler les prochains titres indépendants à venir sur Switch et Switch 2. Cette annonce survient à peine une semaine après le Nintendo Direct: Partner Showcase, créant un momentum inédit pour les joueurs.

Un pont entre deux générations

Contrairement aux rumeurs, ce Indie World ne se concentrera pas exclusivement sur la Switch 2. Nintendo confirme que les jeux présentés arriveront simultanément sur les deux plateformes, assurant une transition en douceur pour les joueurs. Une stratégie qui permet aux développeurs indépendants de toucher l’audience actuelle tout en préparant l’avenir.

Silksong : le fantôme de l’Indie World

Si Nintendo garde le silence sur les titres annoncés, la communauté fixe déjà ses espoirs sur Hollow Knight: Silksong. Le timing alimente les spéculations : le jeu de Team Cherry est officiellement attendu à la gamescom fin août à Cologne. Cette présentation pourrait servir de tremplin médiatique avant son apparition allemande. Les fans scrutent chaque indice, rappelant que le titre mythique cumule années de retard et un désir fervent.

Contexte stratégique

Ce double coup de communication, Partner Showcase la semaine dernière, Indie World cette semaine, interroge sur la stratégie de Nintendo. Le récent Direct a confirmé des blockbusters comme Dragon Ball: Sparking! Zero ou Persona 3 Reload pour la Switch 2. Deux directs rapprochés pourraient préfigurer un événement plus large dédié aux exclusivités maison, où des titres comme Metroid Prime 4: Beyond pourraient enfin révéler leur date.

Dernier avertissement aux rêveurs : si l’espoir d’une apparition de Silksong est légitime, Nintendo cultive l’art de la surprise. L’histoire retiendra peut-être ce jeudi comme l’instant où Team Cherry a enfin montré sa soie… ou comme une simple étape avant l’orage de Cologne.