Nintendo demande le retrait de 8 500 copies de l’émulateur Yuzu

Nintendo a demandé le retrait de plus de 8 500 copies du code de l’émulateur de la Switch, Yuzu, qui a été fermé en mars 2024 suite au règlement d’un procès où ses propriétaires ont dû verser 2,4 millions de dollars.

Selon PC Gamer, la plateforme de développement GitHub a supprimé 8 535 dépôts de code de Yuzu après la demande de retrait de Nintendo le 29 avril.

Des utilisateurs du site avaient téléchargé des copies du code après la fermeture de Yuzu, permettant ainsi un accès continu et gratuit aux jeux Nintendo Switch en utilisant un logiciel qui “est principalement conçu pour contourner illégalement une mesure technologique qui contrôle efficacement l’accès à une œuvre protégée par le DMCA”, selon Nintendo.

Nintendo a affirmé que “Yuzu contourne illégalement les mesures de protection technologiques de Nintendo et exécute des copies illégales de jeux Nintendo Switch.”

Ces propos font écho à ceux utilisés par Nintendo lorsqu’ils ont poursuivi le créateur de Yuzu, Tropic Haze, affirmant que le jeu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, vendu 70 dollars et le principal jeu vidéo de Nintendo sorti en 2023, avait été piraté un million de fois avant même sa sortie.

Nintendo a régulièrement pris des mesures légales pour protéger ses contenus protégés par des droits d’auteur. En 2021, le site de partage de fichiers de jeu RomUniverse a été condamné à payer 2,1 millions de dollars de dommages et intérêts à Nintendo, tandis qu’une affaire similaire a entraîné des dommages-intérêts de plus de 12 millions de dollars en 2018. Nintendo a également bloqué l’émulateur de GameCube et de Wii, Dolphin, pour qu’il ne puisse pas être publié sur la plateforme de jeu PC Steam.