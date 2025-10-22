Nintendo rassemble les joueurs à Montréal autour de la Switch 2

L’hôtel Bonaventure de Montréal a accueilli le 16 octobre un événement organisé par Nintendo et l’agence Julie Gagnon pour mettre en lumière la Switch 2 à l’occasion des fêtes de fin d’année. Près d’une centaine de personnes, journalistes et passionnés de jeux vidéo confondus, ont ainsi pu remettre la main sur la console et ses nombreux titres exclusifs à venir. La Switch 2, commercialisée depuis le 5 juin, a trouvé son public et les ventes ne laissent aucune ambiguïté autour de son succès.

Lors de cet événement, les participants ont pu essayer plusieurs jeux phares de la console. Parmi les titres disponibles figuraient Mario Kart World, les rééditions de Super Mario Galaxy 1 et 2 et d’autres titres. L’événement a également offert un aperçu de jeux à venir comme Hyrule Warriors.

L’ambiance était à la détente et au partage. Familles et amis se sont rassemblés autour des bornes de jeu, échangeant impressions et conseils dans une atmosphère chaleureuse. Nintendo a une fois de plus mis en avant sa philosophie : faire du jeu vidéo une expérience à partager entre générations.