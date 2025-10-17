Nintendo revoit ses ambitions à la hausse : la Switch 2 dépasse toutes les prévisions

Nintendo n’en revient toujours pas. La Switch 2 cartonne tellement que la société de Kyoto a dû appeler ses partenaires de production en renfort. Selon l’analyste Bloomberg Takashi Mochizuki, les prévisions initiales de 17,5 millions d’unités pour l’année fiscale semblent désormais trop timides. Direction les 20 millions, voire plus si la tendance se maintient.

Les chiffres donnent le vertige : 6 millions de consoles écoulées depuis juin dernier, 8,7 millions de jeux vendus, et une production qui pourrait grimper jusqu’à 25 millions d’unités d’ici fin mars. Nintendo a même doublé son budget marketing par rapport à la Switch originale, signe qu’ils veulent frapper encore plus fort pendant les fêtes de fin d’année. Le système de loterie japonais empêchera probablement d’écouler tout le stock avant la clôture fiscale, mais l’essentiel devrait partir sans problème.

La bourse ne s’y trompe pas : la valeur de Nintendo s’est envolée de 50% ces derniers mois. Aux États-Unis, la Switch 2 surperforme sa grande sœur de 77% sur la même période, et ce malgré les tarifs douaniers de Trump qui auraient pu tout compliquer. La firme cherche d’ailleurs activement à diversifier sa production hors de Chine, comme Sony et Microsoft avant elle.

Le secret de cette réussite ? Un catalogue d’exclusivités qui fait mouche. Mario Kart World, Donkey Kong Bananza et le récent Légendes Pokémon Z-A ont déjà conquis les joueurs. Et l’agenda reste chargé : Hyrule Warriors le 6 novembre, Kirby Air Riders le 20 novembre, et le très attendu Metroid Prime 4: Beyond le 4 décembre.