Nintendo Switch 2 : Quand Miyazaki croit dans la console avec The Duskbloods !

C’est l’une de ces annonces qui fait vibrer les joueurs. The Duskbloods, le prochain jeu de FromSoftware (Dark Souls, Elden Ring), sera exclusif sur Nintendo Switch 2. Une exclusivité qui n’a rien d’anodin, tant le studio japonais cultive une relation distante avec Nintendo depuis des années. Pour Doug Bowser, le patron de Nintendo Amérique, cette collaboration est bien plus qu’un coup marketing : c’est un gage de confiance, celui du légendaire Hidetaka Miyazaki dans le matériel de la Switch 2.

« Miyazaki aurait pu choisir n’importe quelle plateforme. Il a choisi la nôtre »

Dans un entretien au Washington Post, Doug Bowser ne cache pas sa fierté. The Duskbloods, ce mélange de coopération et de compétition à l’ambiance Bloodborne, était initialement prévu pour la Switch originale. Mais Nintendo a convaincu FromSoftware de patienter. « Quand nous leur avons partagé les spécifications de la Switch 2, Miyazaki a vu le potentiel. Il a adapté sa vision en conséquence », explique Bowser. Un choix risqué, mais assumé : « C’est un créateur qui n’a pas peur de repousser les limites. Le fait qu’il nous fasse confiance, ça en dit long sur la machine. »

FromSoftware et Nintendo : une histoire de rendez-vous manqués

Pour comprendre l’importance de ce partenariat, il faut se souvenir du passé. Sur Switch, FromSoftware s’était contenté d’un portage de Dark Souls Remastered. Trop limitée, la console n’a jamais accueilli Sekiro ou Elden Ring. « Les discussions ont toujours été cordiales, mais techniquement, c’était compliqué », concède un développeur sous couvert d’anonymat. Avec la Switch 2, Nintendo semble enfin offrir la puissance nécessaire. The Duskbloods, avec ses combats frénétiques et ses environnements détaillés, en serait la preuve.



En misant sur des studios comme FromSoftware, Nintendo envoie un message aux concurrents : la Switch 2 n’est pas qu’une machine à Mario et Zelda. « Les joueurs veulent de la variété, et nous leur en offrons », insiste Bowser. Une stratégie payante ? Si The Duskbloods tient ses promesses, la Switch 2 pourrait bien séduire les amateurs de défis sadiques… et relancer la course face au PlayStation 6 et au Xbox Next.

Reste une question : Miyazaki, lui, joue-t-il sur Switch 2 ? « Bien sûr », rigole Bowser. « Il m’a dit que c’était la console parfaite pour tester ses propres pièges… dans le train. » Preuve que même les créateurs de cauchemars ludiques aiment la portabilité.