Nintendo Switch 2 : toutes les données transférables, une aubaine pour les joueurs de Pokémon

À l’approche de la sortie de la Nintendo Switch 2, Nintendo rassure enfin sa communauté sur un point très attendu : le transfert des données depuis la Switch actuelle. Avec la mise à jour 20.0.0 du firmware, la firme japonaise confirme que toutes les sauvegardes de jeux, y compris celles des jeux Pokémon, pourront être transférées vers la nouvelle console. Une nouvelle qui devrait soulager des millions de joueurs.

Un processus simplifié, mais minutieux

Le mécanisme, détaillé dans les notes de la mise à jour, repose sur un transfert temporaire vers les serveurs de Nintendo. Les utilisateurs devront uploader leurs données (sauvegardes, paramètres, etc.) via une option dédiée, puis les récupérer sur leur Switch 2 après avoir réinitialisé leur ancienne console. « Cette fonctionnalité est conçue pour ceux qui pourraient perdre l’accès à leur Switch avant de recevoir la Switch 2 », précise Nintendo, tout en avertissant : la réinitialisation est irréversible une fois le transfert enclenché.

La fin du casse-tête pour les joueurs de Pokémon

C’est la bonne nouvelle tant attendue : les sauvegardes des jeux Pokémon Épée/Bouclier et Écarlate/Violet, jusqu’ici incompatibles avec le cloud de Nintendo Switch Online, pourront enfin être transférées. Même soulagement pour les fans d’Animal Crossing: New Horizons ou de Splatoon 2/3, contraints jusqu’alors de garder leur console pour préserver leurs données. « Aucune raison que le transfert entre Switch 1 et Switch 2 diffère de celui entre deux Switch actuelles », assure le dataminer OatmealDome, qui a décrypté le firmware. Nintendo recommande néanmoins un transfert local une fois la Switch 2 en main, pour plus de sécurité.

Une transition en douceur… ou presque

Si les sauvegardes franchiront le cap, Nintendo rappelle avec une pointe d’ironie que « les actualités, elles, ne pourront pas être transférées ». Un détail qui pèse peu face à l’essentiel : aucun joueur ne devra abandonner son île Animal Crossing ou ses heures de collecte Pokémon. Reste à patienter jusqu’à la sortie officielle de la Switch 2, et à garder sa console mise à jour. Avec cette stratégie, Nintendo évite un écueil majeur et s’assure que le passage à la nouvelle génération se fera sans déchirement.

Entre modernité et nostalgie, Nintendo mise sur la continuité. Les joueurs peuvent respirer : leurs aventures numériques les suivront… même dans les herbes folles de Paldea.