Nintendo Switch 2 : Un nouveau Mario en suspens, mais la lueur d’espoir persiste

Lors de la présentation officielle de la Nintendo Switch 2, les annonces ont afflué : caractéristiques techniques, jeux comme Donkey Kong Bananza ou Metroid Prime 4 Beyond, et l’arrivée des Game-Key Card. Pourtant, une absence a marqué les esprits : aucun nouveau jeu 3D de Mario n’a été dévoilé. Un silence qui intrigue, alors que le dernier opus majeur du plombier moustachu, Super Mario Odyssey, remonte à 2017.

Les fans en attente d’un retour en grande pompe

Si Bowser’s Fury (2021) a offert une expérience annexe via la relance de Super Mario 3D World, les joueurs espèrent un véritable successeur à Odyssey, jeu culte salué pour son monde ouvert et sa créativité. Lors du Direct dédié à la Switch 2, les rumeurs d’un Mario Kart World ou d’une nouvelle aventure en 3D ont été déçues. Interrogé par CNET, Doug Bowser, président de Nintendo of America, a gardé le mystère : « Restez à l’écoute. Nous avons un grand catalogue et des propriétés intellectuelles qui arriveront sur la plateforme. »

Une réponse évasive, mais qui laisse entendre que Nintendo pourrait réserver des annonces post-lancement. D’autant que la Switch 2, prévue pour le 5 juin 2025, a déjà dévoilé des titres comme Drag x Drive ou Hyrule Warriors : Hyrule Warriors : Les Chroniques du sceau, sans combler le vide laissé par Mario.

Une stratégie de communication calculée

Nintendo semble jouer la carte de la patience. Le succès récent de Super Mario Bros. Wonder (2023) sur Switch classique montre que la franchise reste un pilier, même si son gameplay 2D ne répond pas à l’attente d’un renouveau 3D. Le studio mise sur d’autres licences pour lancer sa nouvelle console, tout en gardant une cartouche dans sa manche.

Les spéculations vont bon train : un nouveau Mario est-il en développement avancé, réservé pour une annonce surprise ? Ou Nintendo préfère-t-il laisser respirer ses autres IP avant de dévoiler son joyau ? Quoi qu’il en soit, Bowser a rappelé que la Switch 2 bénéficierait d’un « catalogue étendu », incluant des « classiques revisités ».

Le lancement de la Switch 2 en point de mire

En attendant, les joueurs devront se contenter des titres confirmés et de l’héritage de la Switch. Mais l’histoire récente de Nintendo enseigne une chose : la firme aime surprendre. En 2017, Super Mario Odyssey était dévoilé quelques mois seulement avant la sortie de la Switch. Un scénario similaire pourrait se reproduire en 2025.

Reste à savoir si le silence actuel est un choix tactique… ou le signe d’un délai de développement. Une chose est sûre : dans les coulisses de Kyoto, Mario n’a probablement pas dit son dernier mot.