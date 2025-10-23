Assassin’s Creed Shadows débarque sur Nintendo Switch 2 en décembre

Ubisoft a officialisé la date de sortie d’Assassin’s Creed Shadows sur Nintendo Switch 2. Le jeu sera disponible dès le 2 décembre 2025, permettant aux joueurs de découvrir le Japon féodal aussi bien chez eux qu’en déplacement.

Une expérience optimisée pour la portabilité

La version Switch 2 promet une adaptation soignée avec un support tactile pour la navigation dans les menus et les cartes. Charles Benoit, directeur du jeu, souligne que « les joueurs pourront arpenter les rues et les toits du Japon féodal où qu’ils soient ».

Au lancement, le jeu inclura l’intégralité des mises à jour publiées depuis sa sortie, à l’exception de l’extension « Traque sur Awaji » prévue pour début 2026. L’édition standard sera proposée à 79,99 $, en version physique ou numérique.

Une fonctionnalité notable : le jeu supportera la cross-progression via Ubisoft Connect, permettant de reprendre sa partie sur différentes plateformes.

Développé par Ubisoft Québec, Assassin’s Creed Shadows propose une expérience unique avec deux protagonistes aux styles complémentaires : Naoe, la shinobi furtive, et Yasuke, le samouraï puissant. Le titre est déjà disponible sur les autres plateformes.