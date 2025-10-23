Kirby Air Riders sur Switch 2 se dévoile un peu plus

La dernière présentation dédiée à Kirby Air Riders a levé le voile sur les nombreux contenus qui attendent les joueurs sur Nintendo Switch 2. Le directeur Masahiro Sakurai a détaillé avec passion les multiples facettes de ce titre très attendu, qui sortira le 20 novembre prochain.

Un jeu riche en modes et fonctionnalités

Parmi les annonces marquantes, le mode « Road Trip » propose une aventure scénarisée où les joueurs devront relever divers défis à travers les différents univers du jeu. Le mode « Top Ride », issu du volet original sur GameCube, fait son retour avec ses courses en vue aérienne caractéristiques. Les amateurs de jeu en ligne apprécieront le « Paddock », un espace social où organiser des rencontres et interagir avec d’autres joueurs.

La personnalisation occupe une place centrale dans cette nouvelle version. Les joueurs pourront modifier l’apparence de leurs bolides, créer des garages personnalisés et même choisir leurs musiques préférées grâce au système « Ma musique ». Une monnaie virtuelle, les « miles », permettra d’acquérir accessoires et véhicules supplémentaires.

Du contenu à profusion

Avec 18 circuits au total – dont 9 inédits – et des bolides emblématiques comme le Dragoon, les collectionneurs trouveront leur bonheur. Le système de « bonbons », trophées en forme de bolides obtenus en battant des adversaires, ajoute une dimension ludique supplémentaire. Trois nouveaux amiibo doubleurs, magnétiques et interchangeables, viendront enrichir l’expérience à partir de mars 2026.

Le multijoueur au cœur du gameplay

Kirby Air Riders mise résolument sur le partage, avec des matchs par équipes supportant jusqu’à 16 joueurs et un système de classement sophistiqué. Les joueurs pourront même vendre leurs créations personnalisées entre eux, créant ainsi une économie virtuelle dynamique.

Entre nostalgie et innovations, Kirby Air Riders s’annonce comme une expérience complète qui devrait combler les fans de la première heure tout en séduisant les nouveaux joueurs.