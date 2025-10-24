Légendes Pokémon Z-A: Près de 6 millions de ventes en une semaine

Les chiffres viennent de tomber, et ils sont impressionnants. Le tout dernier Légendes Pokémon : Z-A, s’est écoulé à 5,8 millions d’exemplaires lors de sa première semaine. Un score qui place d’emblée le jeu parmi les meilleurs départs de l’histoire de la franchise.

Pourtant, quand on regarde de plus près, le résultat est plus nuancé. Z-A se classe en effet à la cinquième place des lancements Pokémon, derrière des poids lourds comme Scarlet et Violet (10 millions en trois jours) ou Legends : Arceus (6,5 millions).

La vraie surprise vient de la répartition des ventes. Près de la moitié des joueurs ont choisi la version Nintendo Switch 2, un signal fort pour la nouvelle console de Nintendo. Preuve que les fans sont prêts à migrer vers le nouveau matériel, tout en maintenant des ventes solides sur l’ancienne génération.

Malgré les critiques sur certains aspects techniques, les graphismes parfois limites et l’absence de doublage, le jeu séduit par son accessibilité et son côté résolument fun. Une recette qui continue de faire ses preuves, année après année.

Alors que la Switch 2 cherche encore son rythme de croisière, Pokémon démontre une fois de plus sa force de frappe commerciale. Le duo Nintendo-Pokémon n’a pas fini de faire parler de lui.