Nintendo dévoile un ensemble Switch 2 et Pokémon Legends: Z-A pour le 16 octobre

Nintendo a annoncé ce jour la sortie d’un nouvel ensemble incluant la console Nintendo Switch 2 et le jeu Pokémon Legends: Z-A – Édition Nintendo Switch 2. Ce pack exclusif sera disponible dès le 16 octobre prochain sur le marché canadien.

Les joueurs pourront se procurer cet ensemble au prix de détail suggéré de 699,99 $. Il combine la console Nintendo Switch 2 avec la version complète en téléchargement du titre Pokémon Legends: Z-A – Édition Nintendo Switch 2, les deux produits étant lancés simultanément à cette date.

Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes. Elles s’effectuent principalement via la boutique en ligne My Nintendo, ainsi que chez certains détaillants partenaires sélectionnés.

Pour obtenir des détails supplémentaires concernant le jeu Pokémon Legends: Z-A – Édition Nintendo Switch 2, Nintendo invite les consommateurs à consulter le site officiel Nintendo.com.