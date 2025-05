Nintendo Switch 2 : EB Games ouvrira dès minuit le 5 juin

EB Games annonce le retour de son événement de lancement de minuit, prévu pour le 5 juin et l’arrivée de la Nintendo Switch 2.

Les amateurs de jeux vidéo sont conviés à cet événement nocturne pour le lancement de la Nintendo Switch 2 ainsi que de plusieurs nouveaux jeux et accessoires. Des quantités pour les clients arrivant sans réservation seront disponibles – jusqu’à épuisement des stocks.

Pour l’occasion, les magasins proposeront une sélection variée d’accessoires, de jouets et d’autres articles essentiels de jeu vidéo afin d’améliorer l’expérience des utilisateurs.

EB Games organisera une activation Mario Kart World sur la rue Crescent à Montréal, durant les festivités de la fin de semaine de course de F1. Dans le cadre du Festival Grand Prix de la rue Crescent, la chaîne qui vient de passer aux mains d’un homme d’affaires montréalais offrira aux amateurs une occasion de s’immerger dans l’expérience de course de Mario Kart World pendant l’effervescence de la fin de semaine de course.

Stéphane Tétrault, le nouveau propriétaire d’EB Games, se fit «très fier de ce que l’équipe a accompli au cours des dernières semaines. Le retour des lancements de minuit et l’organisation de l’événement de la fin de semaine de course démontrent notre engagement envers notre communauté et notre passion pour le jeu vidéo.»

La sortie de la Nintendo Switch 2 sera une journée importante pour la communauté du jeu vidéo, ça va sans dire. Pour EB Games, c’est l’occasion de marquer un grand coup. La chaîne promet d’ouvrir ses 132 succursales à minuit, heure de l’Est, et promet à ses clients qu’ils seront parmi les premiers à jouer aux nouveaux jeux disponibles sur cette plateforme.

Après avoir appartenu à des intérêts américains, EB Games est redevenue plus tôt ce printemps une entreprise canadienne. Dans un marché de plus en plus dématérialisé, l’entreprise espère reprendre une place de choix en organisant des événements comme ceux annoncés dans le cadre du lancement de la Switch 2 par Nintendo.