Star Wars Outlaws s’invite sur la Nintendo Switch 2

Les fans de Star Wars et propriétaires de la Switch 2 ont une raison de se réjouir : Ubisoft a officiellement annoncé que Star Wars Outlaws, son open-world spatial sorti en 2024, s’invitera sur la nouvelle console de Nintendo dès cette année. Si la date exacte reste à préciser, cette nouvelle renforce le catalogue next-gen de la Switch 2.

Star Wars Outlaws sera disponible sur Nintendo Switch 2 en 2025 !

Plus d'informations à venir. pic.twitter.com/Y3uB0OvrJ7 — Ubisoft FR 🇫🇷 (@UbisoftFR) April 3, 2025

Kay Vess dans votre poche : une aventure galactique en mode portable

Dans Star Wars Outlaws, vous incarnez Kay Vess, une hors-la-loi déterminée à marquer l’histoire du en réalisant le « casse du siècle ». Entre combats, infiltration et exploration de planètes iconiques (dont Tatooine et Akiva), le jeu promet une immersion totale dans l’univers Star Wars, loin des sentiers battus des Jedi et des Sith.

Ubisoft reste toutefois discret sur les détails techniques de cette version Switch 2. Aucune information n’a filtré sur d’éventuelles adaptations graphiques (résolution, taux de rafraîchissement) ou sur l’exploitation des fonctionnalités uniques de la console, comme les vibrations HD des Joy-Con 2. Reste à savoir si le jeu intégrera des contenus exclusifs, un point crucial pour justifier son arrivée tardive.

Une version Switch 2 dans l’ombre des autres plateformes

Rappelons que Star Wars Outlaws est déjà disponible sur Xbox Series X/S, PS5 et PC (via Ubisoft Connect, Epic et Steam). À sa sortie, le titre avait été salué pour son monde ouvert organique et son récit centré sur le quotidien des marginaux de la galaxie.

La performance technique sur Switch 2 sera scrutée : entre les environnements denses et les séquences de vol spatial, le défi est de taille pour le hardware de Nintendo. Les joueurs espèrent au minimum un 30 fps stable et des temps de chargement optimisés grâce au SSD intégré.

Pourquoi c’est important pour la Switch 2 ?

Avec ce portage, Nintendo continue de séduire les éditeurs tiers, prouvant que sa console hybride peut accueillir des blockbusters modernes. Après Elden Ring et Final Fantasy VII Remake, Star Wars Outlaws renforce l’argument « jouez partout » avec la Switch 2, même si des compromis techniques sont inévitables.

Pour les fans, c’est surtout l’occasion de revivre l’aventure de Kay Vess en déplacement, que ce soit dans les ruelles de Canto Bight ou aux commandes d’un vaisseau pirate.