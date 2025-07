No Rest for the Wicked : la version Xbox incertaine

Les joueurs Xbox pourraient devoir patienter : No Rest for the Wicked, le RPG d’action des créateurs d’Ori, risque de ne pas sortir sur Xbox Series. Thomas Mahler, directeur de Moon Studios, a annoncé sur Discord que le studio « priorise actuellement la PS5 et peut-être la Switch 2 ». Une décision pragmatique face aux réalités du marché et aux contraintes techniques.

« Halte aux théories du complot ! »

Face aux rumeurs d’une brouille avec Microsoft, Mahler a coupé court : « Chers amis, peut-on abandonner ces délires conspirationnistes ? Si NeoGAF devient Resetera, ne soyez pas surpris si les développeurs fuient ces plateformes. Non, ce n’est pas du chantage, juste du bon sens ». Le studio reste ouvert au dialogue avec Xbox… mais plus tard.

La faute aux contraintes techniques et communautaires

Moon Studios, « petit studio indépendant », justifie ce choix par deux urgences : la communauté réclame impérativement le mode coopératif et les versions console. Or adapter le jeu sur Xbox Series X|S s’avère plus complexe que sur PS5, notamment à cause des spécificités de la Series S. « Cela nécessitera plus de temps d’optimisation », reconnaît Mahler.

Un calendrier réaliste pour contenter les fans

La feuille de route est claire : finaliser d’abord le mode coop sur PC (actuellement en accès anticipé Steam), lancer la version 1.0 sur PS5 et potentiellement Switch 2 pour « répondre rapidement aux attentes », et seulement ensuite discuter avec Xbox. « Wicked est déjà dans un bel état, mais nous devons éviter le burnout », souligne le directeur, rappelant que le jeu reste précommandable sur le Microsoft Store malgré ces incertitudes.

Ironie du sort : cette annonce survient alors que les couloirs numériques bruissaient déjà de l’excellente optimisation du titre sur Steam Deck…