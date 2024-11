Officiel: FromSoftware travaille sur plusieurs projets !

FromSoftware revient sous les projecteurs. Entre la rumeur d’une potentielle acquisition par Sony et le prix de meilleure extension pour le DLC Shadow of the Erdtree d’Elden Ring, le studio japonais multiplie les annonces.

Lors des Golden Joystick Awards, Hidetaka Miyazaki a remercié les fans avec émotion. Il a confirmé que plusieurs nouveaux projets sont en préparation. “Nous travaillons actuellement sur plusieurs jeux, et nous espérons que vous serez curieux de découvrir ce que nous préparons.” Cette déclaration a immédiatement enflammé les spéculations.

Des insiders évoquent trois titres en développement. Le premier serait une remasterisation de Dark Souls III, dans la lignée des deux premiers opus. Le deuxième projet, nommé Spellbound, serait un soulslike inédit. Centré sur la magie, il proposerait une carte imposante, une ambiance inspirée de l’Europe du XVIIIᵉ siècle et un personnage unique, comme dans Sekiro.

Le mystère plane encore sur le troisième jeu. Beaucoup rêvent d’un retour de Bloodborne avec une suite. Mais cela reste incertain, étant donné la gestion stricte de Sony sur cette licence.

Les fans n’auront peut-être pas à attendre longtemps. FromSoftware pourrait révéler un de ces titres lors des Game Awards en décembre. En attendant, l’impatience monte. Chaque annonce du studio est un événement, et Miyazaki semble prêt à réécrire, une fois encore, les règles du gaming.