Palworld : de nouvelles annonces ravissent la communauté

Le jeu Palworld, développé par Pocketpair, continue d’évoluer avec l’ajout de nouveaux contenus. Le développeur a récemment révélé l’arrivée d’un nouveau Pal, Bellanoir, ainsi que l’introduction du premier combat de raid dans le jeu. Ces nouveautés ont suscité beaucoup d’enthousiasme parmi les joueurs.

Bellanoir est décrit comme une créature féérique sombre et flottante, apportant une touche mystérieuse à l’univers de Palworld. Bien que la date de sortie de cette mise à jour ne soit pas encore fixée, Pocketpair assure qu’elle sera disponible “prochainement”. Un court trailer a été dévoilé sur la plateforme X pour donner un avant-goût de ce que les joueurs peuvent attendre de ce nouveau contenu.

Palworld, un jeu de survie où les joueurs peuvent capturer et collaborer avec des créatures similaires à des Pokémon, a rapidement gagné en popularité depuis son lancement en janvier dernier. Il est devenu l’un des jeux les plus appréciés sur Steam et Xbox Games Pass.

Cette mise à jour s’inscrit dans le cadre d’une feuille de route plus vaste, comprenant des fonctionnalités telles que le Pal Arena, permettant aux Pals de s’affronter, et du contenu joueur contre joueur (PvP). De plus, le studio responsable de Palworld recherche actuellement des artistes pour créer des mangas/comics basés sur l’univers du jeu, ce qui montre l’expansion de cet univers.

Il reste à voir comment cette évolution de Palworld sera accueillie par la communauté et si le jeu continuera sur sa lancée ou s’il s’agira d’un simple engouement passager. En attendant, les joueurs peuvent se préparer à de nouveaux défis excitants dans le monde captivant de Palworld.