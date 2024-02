Palworld S’offre une Grosse Mise à Jour

Le studio de développement de Palworld, Pocketpair, montre un engagement continu envers son dernier jeu en offrant une mise à jour substantielle. Cette initiative s’inscrit dans une feuille de route ambitieuse, incluant notamment l’ajout du mode multijoueur. Cependant, avant de franchir cette étape, le studio s’attèle à peaufiner l’expérience de jeu existante. Cette mise à jour massive vise principalement à éliminer un grand nombre de problèmes techniques, laissant espérer un environnement de jeu plus fluide et dénué des bugs gênants qui ont pu affecter les joueurs.

L’Objectif de l’Update : Éradication des Problèmes Techniques

Le principal objectif de cette mise à jour est de résoudre un éventail de problèmes techniques présents dans Palworld. La note de patch révèle qu’une série de bugs, inhérents à la jeunesse du jeu, étaient susceptibles de corrompre les sauvegardes ou de provoquer des plantages. Un problème majeur identifié par certains joueurs était lié au dépassement d’un seuil critique de pals capturés, entraînant des conséquences graves telles que la corruption des fichiers de sauvegarde. La mise à jour vise à éliminer ces obstacles, bien que la récupération des sauvegardes corrompues ne soit pas garantie.

Disponibilité de la Mise à Jour

Il est important de noter que la mise à jour n’est pas encore disponible pour tous les joueurs. À l’heure actuelle, elle a été déployée uniquement pour la version Steam (la 0.1.4.0), tandis que les joueurs sur Xbox devront faire preuve de patience, l’arrivée de la mise à jour sur cette plateforme n’ayant pas encore été annoncée par Pocketpair.

Notes de Patch de la Version 0.1.4.0 (0.1.1.3 pour Xbox)

La liste complète des changements apportés par la mise à jour inclut des corrections de bugs, des ajustements de gameplay et des améliorations diverses. Certains des points saillants de la mise à jour comprennent :

Correction d’un bug lié au plantage du jeu et à la corruption de sauvegardes lorsque le nombre total de pals capturés dépassait 7000, ainsi que des problèmes similaires avec le nombre d’objets.

Ajout de la prise en charge des touches latérales de la souris et du pavé numérique dans la configuration des touches du clavier.

Correction de bugs impactant les joueurs, notamment ceux sur des serveurs dédiés et en co-op (en ligne).

Ajustements au niveau des spécifications pour permettre le déplacement à une vitesse extrêmement basse même en dépassant la limite de poids.

Correction de problèmes liés à l’équipement d’armures, à la capture renforcée par les effigies Lifmunk, et à la possibilité des joueurs de passer à travers les murs en descendant d’une monture.

Bugs Impactant la Base dans Palworld

La mise à jour aborde également des problèmes liés à la base du joueur, comprenant la correction de bugs tels que les attaques de haut niveau par des Pals hostiles, des soucis de déplacement des Pals assignés à une ferme d’élevage, des dégâts de chute inexpliqués, des problèmes avec la construction en hauteur des fermes, et bien d’autres. Les ajustements visent à améliorer l’expérience globale du joueur et à éliminer les situations frustrantes et incohérentes.

Divers

La mise à jour comprend également des corrections mineures telles que la résolution de problèmes d’affichage, l’ajout d’un guide pour l’interface utilisateur, et des mesures pour prévenir la tricherie et le vol des Pals des autres joueurs.

Cette mise à jour démontre l’engagement du studio envers l’amélioration constante de Palworld, offrant aux joueurs une expérience de jeu plus fluide et dépourvue des problèmes techniques qui ont pu entraver le plaisir de jeu. Les joueurs sur Xbox devront attendre un peu plus longtemps pour profiter de ces améliorations, mais la promesse d’une expérience de jeu plus raffinée semble valoir la patience.