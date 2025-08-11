« Pas de natation, pas de problème » : Larian Studios défend Mafia The Old Country

La polémique fait des vagues, mais pas dans le bon sens. Mafia: The Old Country essuie les critiques de certains joueurs pour une raison surprenante : impossible de nager dans ce titre situé en Sicile au début du XXe siècle. Une absence que Michael Douse, directeur des publications chez Larian Studios, juge parfaitement justifiée.

Quand une mécanique absente fait débat

Le nouveau volet de la saga 2K Games et Hangar 13 marque le retour aux sources après le controversé Mafia 3. Centré sur la narration avec une progression linéaire qui rappelle le premier épisode, The Old Country privilégie l’histoire à l’exploration libre. Pourtant, des clips viraux montrent Enzo Favara, le protagoniste, bloqué par un mur invisible lorsqu’il s’approche de l’eau. De quoi agacer une partie des fans.

L’expérience Baldur’s Gate 3 en exemple

Sur les réseaux sociaux, Douse a réagi en évoquant une anecdote révélatrice du développement de Baldur’s Gate 3. Lors d’une présentation détaillée des mécaniques du RPG à un producteur, ce dernier n’avait retenu qu’une seule question : « Peut-on nager dans le jeu ? »

« Ce n’est pas un jeu de tape-taupe mécanique ; l’accumulation infinie de fonctionnalités ne rend pas un jeu meilleur », rappelle le responsable de Larian. Pour lui, juger un titre sur une mécanique manquante, surtout dans un jeu narratif, relève de l’incompréhension.

Le coût caché des fonctionnalités

Douse souligne une réalité du développement souvent ignorée : « Chaque fonctionnalité a un coût. Main-d’œuvre, temps, budget. » Ajouter la natation sans utilité scénaristique ou ludique représente un investissement qui pourrait être mieux utilisé ailleurs.

Cette défense illustre un débat plus large entre deux philosophies : l’accumulation de mécaniques pour impressionner et l’approche ciblée qui privilégie la cohérence. Dans le cas de Mafia: The Old Country, l’absence de natation semble parfaitement justifiée par son ADN narratif et son univers historique.