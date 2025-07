Resident Evil 9 Requiem : Capcom revient au survival-horror solo après un virage avorté vers le jeu en ligne

Le développement de Resident Evil 9 Requiem a failli emprunter une voie radicalement différente : Koshi Nakanishi, directeur du projet, confirme que Capcom explorait initialement un concept axé sur le jeu en ligne et les mécaniques de monde ouvert. Après des mois d’expérimentation, l’équipe a réalisé que cette orientation « ne correspondait pas aux attentes des fans », poussant le studio à effectuer un retour complet à la planche à dessin.

La voix des joueurs entendue

Dans un message vidéo officiel, Nakanishi justifie ce pivot stratégique : « Nous avions des concepts intéressants, mais ils s’éloignaient de l’ADN de la saga. Les joueurs réclamaient une expérience authentique ». Le producteur Masachika Kawata enfonce le clou en confirmant que Requiem sera un jeu 100% solo, sans composante multijoueur. Un mea culpa rare dans l’industrie, salué par la communauté.

Retour aux fondamentaux

Ce changement de cap explique les rumeurs persistantes sur un Resident Evil open-world qui circulaient depuis 2024. Capcom a finalement opté pour une formule concentrant :

L’atmosphère étouffante des épisodes cultes

Une progression linéaire rythmée par des séquences clés

La recette narrative qui a fait le succès de Resident Evil 7 et Village

Calendrier et démonstrations

Prévu pour le 27 février 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series, le titre sera jouable en avant-première à la Gamescom 2025. Les premières impressions médias soulignent déjà une tension palpable et un hommage maîtrisé aux racines de la franchise. Ce revirement, bien qu’ayant retardé le projet, semble avoir préservé l’essence qui a propulsé la saga à plus de 135 millions d’unités vendues.