Phantom Blade Zero dévoile 22 minutes de gameplay

Lors du S-PARTY organisé à Pékin, S-GAME a présenté une séquence inédite de 22 minutes pour Phantom Blade Zero, offrant aux joueurs un aperçu complet du niveau « Formation de l’Épée des Sept Étoiles ». Cette démonstration, capturée en conditions réelles, dévoile des combats épiques contre des adversaires redoutables comme Wan Jun « Coppermaul », colosse au marteau dévastateur, et une guerrière aux lames jumelles. L’exploration révèle des armes secrètes dissimulées dans des ruines anciennes, tandis que la physique des tissus et des éléments environnementaux impressionne par son réalisme.

Un manifeste artistique contre les étiquettes

Interrogé sur l’identité du jeu, Soulframe (directeur créatif de S-GAME) a fermement rejeté les classifications simplistes : « Ni Soulslike pur, ni hack’n’slash traditionnel. Nous tissons une expérience Wuxia unique, où chaque mouvement incarne la poésie des arts martiaux. » Une approche qui transcende les genres pour créer un ARPG imprégné de culture chinoise, mêlant grâce chorégraphique et profondeur tactique.

L’effervescence monte

Cette démonstration approfondie survient après les succès récents de Black Myth: Wukong et Wuchang: Fallen Feathers, confirmant l’essor des jeux d’action chinois. Bien qu’aucune date de sortie n’ait été annoncée, l’intégralité du gameplay est désormais accessible sur les canaux officiels. Les communautés s’enthousiasment déjà pour ce qui s’annonce comme un nouveau pilier du genre.