PlayStation Plus Août 2025 : Mortal Kombat 1, Spider-Man et Sword of the Sea au menu

Alors que l’été bat son plein, Sony apporte une véritable bouffée d’air frais ou plutôt de combats sanglants et de balades urbaines à ses abonnés PlayStation Plus. Le catalogue des jeux offerts en août 2025 pour les formules Extra et Premium sur PS4 et PS5 vient d’être dévoilé, et il mise clairement sur les blockbusters et les nouveautés pour combler les joueurs durant les chaudes journées estivales.

Un duo de choc en tête d’affiche

Sans conteste, les stars de ce mois sont deux titres majeurs :

Mortal Kombat 1 (PS5) : Le récent soft-reboot de la saga de combats mythique débarque. Plongez dans l’ère nouvelle créée par le dieu du feu Liu Kang, redécouvrez un casting légendaire revisité et savourez son mode histoire ultra-cinématographique. Préparez-vous aux Fatalities !

Marvel's Spider-Man : L'excellente aventure du Tisseur prend ses quartiers sur PS Plus. Les joueurs PS5 bénéficieront du Remastered, tandis que les possesseurs de PS4 auront accès à la Game of the Year Edition (incluant le contenu DLC). Une occasion en or de (re)découvrir cette balade acrobatique et narrative unanimement saluée dans New York.

Sword of the Sea : Une nouveauté en « Day One » et un essai très attendu

Le mois d’août réserve aussi une belle surprise avec une intégration en « Day One » :

Sword of the Sea (PS5) : Ce titre très attendu, signé par l’artiste visionnaire derrière Journey et The Pathless, propose une expérience unique de « surf » sur une épée volante à travers des paysages oniriques de sable et d’eau. Une évasion poétique et rapide inspirée du skate et du snowboard.

Pour les abonnés PlayStation Plus Premium, une gâterie supplémentaire est au programme : une démo de Death Stranding 2. Une opportunité de goûter en avant-première à la suite tant attendue du chef-d’œuvre de Hideo Kojima.

Un catalogue riche et varié pour tous les goûts

Au-delà des têtes d’affiche, le menu d’août est copieux et éclectique :

Earth Defense Force 6 (PS5, PS4) : Le shoot ’em up coopératif survolté et bourrin revient dans un monde post-apocalyptique. Parfait pour faire exploser des hordes d’aliens géants entre amis.

Unicorn Overlord (PS5, PS4) : Le dernier-né du studio Vanillaware (Odin Sphere, 13 Sentinels) propose un RPG tactique au style visuel somptueux et à l'ambition épique. Un must pour les amateurs de stratégie et de fantasy.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (PS5, PS4) : La conclusion de la trilogie populaire de Ryza invite à une dernière aventure estivale pleine d'alchimie et de découvertes.

Indika (PS5) : Un récit narratif intrigant et onirique centré sur une jeune nonne aux prises avec des visions religieuses dans un monde étrange. Une proposition audacieuse.

Harold Halibut (PS5) : Une aventure narrative unique, entièrement animée à la main, se déroulant dans une cité sous-marine spatiale. Une pépite visuelle.

Coral Island (PS5) : Pour se détendre, ce « farm sim » enchanteur propose de bâtir sa ferme de rêve, d'explorer et de revitaliser une île paradisiaque et sa communauté.

En plus de l’essai de Death Stranding 2, la section rétro/rééditions de la formule Premium s’enrichit avec Resident Evil 2 et Resident Evil 3. De quoi replonger dans l’horreur survivaliste de Raccoon City.

Tous ces jeux (hors essais et classiques) rejoindront le catalogue PlayStation Plus Extra/Premium le 19 août 2025. Sword of the Sea y fera donc son entrée directement le jour de sa sortie.

Alors que Sony poursuit les célébrations du 15ème anniversaire de PlayStation Plus, cette sélection d’août 2025 envoie un signal fort. Entre blockbusters AAA récents, nouveautés de qualité et diversité des genres, elle offre un excellent rapport qualité/quantité pour les abonnés. De quoi occuper les longues soirées d’été avant la frénésie de la rentrée gaming