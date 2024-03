Playstation Plus: Les jeux du mois d’Avril 2024

Sony a récemment dévoilé la liste des prochains jeux du programme PlayStation Plus Essential, offrant aux abonnés de tous les paliers la possibilité de télécharger ces titres dès le mardi 2 avril. En tête d’affiche, on retrouve l’apprécié mais imparfait Immortals of Aveum, un jeu EA Originals qui a récemment bénéficié d’une mise à jour de contenu gratuite.

Immortals of Aveum a su captiver les joueurs malgré ses défauts, offrant une aventure immersive dans un monde fantastique. Avec cette mise à jour de contenu, les joueurs peuvent s’attendre à de nouvelles quêtes, personnages et peut-être même des améliorations de gameplay.

En plus de Immortals of Aveum, les abonnés auront également la chance de découvrir Minecraft Legends, un jeu de stratégie en temps réel dont la carrière a été assez courte mais qui a su marquer les esprits des joueurs. Avec des mécaniques de jeu innovantes et une direction artistique unique, Minecraft Legends promet une expérience de jeu captivante pour les fans de STR.

Enfin, le programme PlayStation Plus Essential inclura également Skul : The Hero Slayer, un titre moins connu mais néanmoins intéressant. Ce jeu offre un gameplay dynamique et des mécaniques de combat stimulantes, le tout dans un monde fantastique riche en détails.