Le prochain Cory Barlog : un God of War qui brouillera les pistes ?

Le mystère entourant le nouveau projet de Cory Barlog, maître d’œuvre du renouveau de God of War (2018), vient de connaître un rebondissement significatif. Alors que les rumeurs évoquaient depuis des mois une nouvelle licence de science-fiction, les informations du journaliste Jason Schreier (Bloomberg) et de sources internes viennent balayer cette piste. Le prochain titre du créatif chez SIE Santa Monica Studio ne sera pas une propriété intellectuelle inédite, mais appartiendra à une franchise existante de PlayStation – tout en la réinventant si radicalement qu’elle pourrait sembler totalement nouvelle.

Cette révélation, partagée initialement par l’utilisateur Ashhong sur ResetEra avant d’être corroborée par Schreier, met fin aux spéculations sur un univers original. « Disons que ce n’est pas une nouvelle propriété intellectuelle, mais on pourrait le croire », précise Schreier, ajoutant que « toute cette science-fiction […] est absurde ». Une clarification qui relance immédiatement une autre hypothèse : et s’il s’agissait d’un retour à God of War, mais sous une forme inattendue ?

Les indices s’accumulent. L’absence d’annonce lors du State of Play de juin, alors que des sources comme Tom Henderson évoquaient un projet God of War en 2.5D de type « Metroidvania » pour l’événement, laisse planer le doute. Serait-ce ce spin-off ambitieux, dans la veine du réussi Prince of Persia : The Lost Crown ? Ou Barlog prépare-t-il plutôt un nouvel opus à gros budget, transplantant Kratos (ou un nouveau protagoniste) dans une mythologie encore inexplorée, loin des sagas grecque et nordique ?

Schreier reste évasif sur les détails, précisant que toute information supplémentaire viendra « dans un article, pas sur un forum ». Mais il confirme deux éléments cruciaux : Ashhong « sait de quoi il parle » et le projet « avance bien ». Une nouvelle rassurante pour les fans, qui laisse entrevoir une annonce imminente de Sony, potentiellement pour la PS5 – bien qu’une version améliorée sur la future PlayStation 6 ne soit pas exclue.

Une chose est certaine : Cory Barlog, qui avait cédé la direction de God of War Ragnarök pour se concentrer sur ce projet mystère, semble vouloir surprendre. En transformant une licence établie au point de la rendre méconnaissable, il réitère son talent pour la réinvention. Reste à savoir si ce grand écart créatif concernera le monde spartiate… ou une autre icône de PlayStation. Le suspense demeure entier, mais la machine à rumeurs vient de passer la vitesse supérieure.