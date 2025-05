Metal Gear Solid Delta dévoile son intro : le retour mythique de Snake Eater réorchestré

Konami continue de surprendre les fans de Metal Gear Solid. Alors que le remake de MGS 3 : Snake Eater – Metal Gear Solid Delta – se précise pour une sortie le 28 août 2025 sur PS5, Xbox Series X/S et PC, le studio a levé le voile sur son intro inédite, marquée par le retour fracassant de Cynthia Harrell, la voix iconique du thème original Snake Eater.

Une intro chargée d’émotion et de symboles

Présentée dans un épisode de la Legacy Series (une série de vidéos dédiées au développement du remake), cette nouvelle introduction mélange images inédites du jeu et séquences CGI. Au cœur du montage : des squelettes de serpents, symboles clés du titre Delta, qui rythment les moments forts de la vidéo.

Kyle Cooper, designer légendaire (connu pour les génériques de Seven ou Spider-Man), a supervisé cette intro pendant deux mois de travail intense. « Nous avons d’abord sélectionné les images brutes, puis construit une narration émotionnelle, avant d’ajouter les serpents en CGI, modélisés à partir de vrais squelettes », explique-t-il.

Cynthia Harrell, le retour d’une légende

La grande surprise ? Le retour de Cynthia Harrell, interprète historique de Snake Eater en 2004. À 65 ans, la chanteuse a réenregistré une version réorchestrée du thème, spécialement pour ce remake. « Sa voix est toujours aussi puissante, deux décennies plus tard », s’enthousiasment les développeurs.

Une collaboration logique pour Harrell, dont l’histoire avec Konami remonte aux années 90 (Castlevania: Symphony of the Night). En revanche, Norihiko Hibino, compositeur original du jeu, ne participe pas à cette réinterprétation – une absence notable, malgré la présence des compositions de Harry Gregson-Williams.

Une intro présentée par les voix mythiques

David Hayter (voix de Naked Snake) et Lori Alan (The Boss) ont animé la présentation de cette intro, ajoutant une touche nostalgique. Entre plans cinématiques et clin d’œil aux « contenus érotiques » restaurés du jeu original, Konami mise sur un mélange d’hommage et de modernité.

Snake Eater n’est pas qu’un thème : c’est un hymne générationnel. Le voir renaître avec une orchestration épique et les cris de guerre de Harrell promet une immersion totale. Et avec les spécifications PC déjà dévoilées, les joueurs peuvent rêver d’une expérience technique irréprochable.