Neil Druckmann quitte la série « The Last of Us » pour se consacrer à Naughty Dog

Neil Druckmann, directeur créatif de Naughty Dog, annonce son retrait définitif de la série HBO « The Last of Us ». Un retrait qui intervient après avoir supervisé la saison 2. Dans un communiqué officiel, le créateur des franchises The Last of Us et Uncharted justifie cette décision par la nécessité de se concentrer pleinement sur les « futurs projets » du studio californien. Il confirme son implication totale dans l’écriture et la réalisation du titre de science-fiction Intergalactic: The Heretic Prophet, tout en conservant ses fonctions de directeur de studio.

Priorité aux jeux narratifs

Druckmann qualifie son expérience télévisuelle de « moment phare » de sa carrière, tout en réaffirmant l’engagement de Naughty Dog envers les jeux solo. Plusieurs projets sont en développement, dont certains s’éloigneront de l’univers The Last of Us, mais tous conserveront l’ADN narratif du studio : exploration des relations humaines et profondeur philosophique. Intergalactic – annoncé en décembre 2024 – en sera la première concrétisation. Le jeu plongera les joueurs dans la peau de Jordan A. Mun, une chasseuse de primes piégée sur Sempiria, planète isolée du reste de l’univers depuis des siècles.

Contexte et horizons

Ce repositionnement intervient alors que la saison 2 de la série HBO a reçu un accueil critique plus mitigé que la saison 1, saluée en 2023. Sans date de sortie officielle pour Intergalactic, une sortie en 2026 est envisagée. Druckmann souligne que cette transition lui permet de recentrer les ressources créatives de Naughty Dog sur des expériences interactives, tout en honorant l’héritage narratif qui a forgé la réputation du studio.