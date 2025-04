The Last of Us Complete : une compilation surprise des deux opus débarque sur PS5

C’est une annonce qui ravira les fans de la saga post-apocalyptique de Naughty Dog : The Last of Us Complete, une compilation regroupant The Last of Us Part I (remake) et The Last of Us Part II Remastered, est disponible dès maintenant en version numérique sur PS5. Une édition physique collector, incluant des goodies exclusifs, suivra le 10 juillet 2024. De quoi replonger dans l’émotion des aventures d’Ellie et Joel… ou les découvrir pour la première fois.

Une édition définitive pour (re)vivre la saga

Présentée par Neil Druckmann sur le blog PlayStation, cette compilation se veut la version ultime des deux chefs-d’œuvre. Au menu :

The Last of Us Part I : le remake intégral sorti en 2022, optimisé pour la PS5 avec support du DualSense, audio 3D et des graphismes repensés.

The Last of Us Part II Remastered : le remaster de 2024, enrichi de commentaires de production, d’un mode roguelike (No Return), de niveaux coupés et d’un mode guitare libre.

Édition collector : Steelbook, lithographies et comics inédits

Pour les collectionneurs, l’édition physique Collector promet un coffret prestige, exclusif à PlayStation Direct :

Un Steelbook au design minimaliste, hébergeant les deux jeux sur disque.

Quatre lithographies réalisées par des artistes sélectionnés par Naughty Dog, explorant les thèmes du « cœur », de « l’humanité » et de la « beauté » de la saga.

Les comics The Last of Us : American Dreams (#1-4) avec couvertures alternatives.

Une lettre de remerciement signée Neil Druckmann.

De quoi transformer sa bibliothèque gaming en hommage à l’une des franchises les plus acclamées de PlayStation.

Entre série HBO et nostalgie gaming

Cette sortie s’inscrit dans un contexte favorable : la deuxième saison de la série HBO approche, et la sortie récente de The Last of Us Part II sur PC a relancé l’engouement. Depuis 2020, Naughty Dog multiplie les rééditions (Part I sur PS5/PC, Part II Remastered), capitalisant sur un univers toujours populaire.

Reste à voir si cette compilation séduira au-delà des hardcore fans. Entre les possesseurs des versions originales et ceux qui préfèrent le Game Pass, le pari n’est pas gagné. Mais pour qui souhaite (re)découvrir la saga dans sa forme la plus aboutie, The Last of Us Complete s’impose comme la référence ultime.

Entre émotion garantie et contenu enrichi, cette compilation est un pont entre deux générations de joueurs. Et avec l’édition collector, Naughty Dog prouve une fois de plus qu’il maîtrise l’art de faire vibrer sa communauté.